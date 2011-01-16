رحیم احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان قیمت انرژی پایین در کشور را از دلایل مهم مصرف بی‌رویه و قاچاق این محصولات دانست و تاکید کرد: نفت و گاز پشتوانه مهمی برای کشور در دفع حمله تحریمها به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی همچنین به افزایش قاچاق این محصولات اشاره کرد و گفت: سرمایه ملی ایران به دست افراد سودجو و واسطه‌گر از کشور خارج می‌شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حرکتی به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود، تاکید کرد: این مسئله سبب مصرف بهینه و درست حاملهای انرژی در جامعه می‌شود.

وی یکی از مباحث و مشکلات مطرح در کشور را تفاوت قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج از مرزهای کشور دانست و گفت: این سبب تفاوت‌قیمتهای تولیدی در داخل و خارج کشور و ضرر برای تولیدکنندگان داخلی بود.

احمدوند ادامه داد: میزان یارانه‌ای که دولت قبل از اجرای این طرح به منظور ارائه خدمات اساسی به مردم پرداخت می‌کرد دو درصد کل تولیدات کشور بود.

وی با تاکید سالانه 25 درصد تولید کشور به یارانه حاملهای سوخت تعلق می‌گرفت، تصریح کرد: این مسئله سبب عدم رقابت صنایع تولیدی داخل با صنعتگران کشورهای خارجی شده بود.

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها سبب سوق تولیدکنندگان داخلی به سمت استفاده از فناوریهای روز دنیا می‌شود، افزود: باید توجه داشت که این کار تولیدکنندگان سبب کاهش مصرف حاملهای انرژی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبق محاسبه‌های انجام شده در سال 1405 نفت و انرژی تنها پاسخگوی تقاضای داخلی کشور می‌شود، افزود: زیرا در این سال تراز انرژی به نقطه سر به سر می‌رسد.

احمدوند تاکید کرد: کشور ایران صادرکننده انرژی به دیگر کشورهای جهان به حساب می‌آید که البته این شرایط به دلیل تولید بیش از میزان تقاضای داخلی نیست.