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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

رشیدپور در "شش و بش" مقابل دوربین رفت

رشیدپور در "شش و بش" مقابل دوربین رفت

رضا رشیدپور به جمع بازیگران فیلم سینمایی "شش و بش" به کارگردانی بهمن گودرزی ملحق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری "شش وبش" با چند روز تعویق به پایان خواهد رسید و تدوین به صورت همزمان در حال انجام است و گروه سازنده در تلاش هستند فیلم را برای نمایش در بیست ‌و ‌نهمین جشنواره فیلم فجر آماده کنند. هم اکنون مراحل صداگذاری توسط ایرج شهزادی در حال انجام است و به زودی ساخت موسیقی توسط یکی از آهنگسازان آغاز می‌شود.

"شش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی گودرزی کلید خورد. محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی و تانیاجوهری از بازیگران اصلی "شیش وبش" هستند.

رضا رشیدپور در فیلم‌های سینمایی "سوپراستار" به کارگردانی تهمینه میلانی بازی کرده است.

کد مطلب 1233107

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