به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی محمدیان رئیس فرهنگسرای ولاء ضمن اعلام این خبر گفت: سومین سوگواره وبلاگ نویسان عاشورایی یکی از برنامه هایی است که با رویکرد فرهنگسازی و آشنایی با معارف هل بیت(ع) با موضوع عاشورا در فضای مجازی برگزار می شود.



دبیر سومین همایش وبلاگ نویسان عاشورایی افزود: ‌امسال این سوگواره به صورت گسترده تری در حال برگزاری است به طوری که شرکت کنندگانی از کشورهای جهان اسلام در آن شرکت کرده اند.



مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 20 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تعداد شرکت کنندگان گفت: تا کنون حدود 1800 نفر در این برنامه شرکت کرده اند و وبلاگهای منتخب به لحاظ فنی،‌ رادیو اینترنتی، یادداشت و ... طبق آیین نامه هیئت داوران معرفی خواهند شد.



وی یادآور شد: برای وبلاگهای گروهی نیز در این سوگواره امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته شده و فاصله زمانی به روز رسانی وبلاگ،‌ منابع و لینکها نیز از آیتمهای دیگر داوری است.



محمدیان افزود: علاقمندان تا اربعین حسینی برای شرکت در این سوگواره فرصت دارند و 11 بهمن، مراسم اختتامیه سوگواره در فرهنگسرا برگزار می شود.



رئیس فرهنگسرای ولاء در پایان گفت: پس از اتمام این سوگواره، به یک شبکه در فضای مجازی دست می یابیم و در قالب پست الکترونیکی با شرکت کنندگان ارتباط برقرار می کنیم تا بتوانیم در آینده با آنها همکاری داشته باشیم.



علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.fvela.com مراجعه کنند.