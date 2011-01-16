ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در توزیع برق سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت توزیع برق سمنان گفت: اصولاً سیستم های مدیریتی، ابزارهایی تسهیل کننده برای کار مدیریت با توجه به هدفهای تنظیم شده به شمار می روند.

وی با بیان اینکه یکی از راه های دستیابی به اهداف کنترل ممیزی است، اظهار داشت: ممیزی یک ابزار کنترل است تا هدف ها و شاخص های مورد نظر را پایش کنیم.

وی با اشاره به اهداف ایجاد این ممیزی گفت: با بهره گیری از مشاور در ایجاد ممیزی هدف هایی که طرح ریزی کرده و برنامه هایی که در قالب شاخص های کمی در سطح شرکت تدوین شده است مرور و میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده مشخص می شود.

به گفته وی، پس از ارزیابی انجام شده در زمینه ضرورتهای سیستم مدیریت کیفیت، الزامات قانونی، الزامهایی که مشتریان درخواست داشته اند و الزاماتی که براساس دستورالعملها و فرمها طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

نماینده شرکت توف نورد ایران نیز در این آیین عملکرد فعالیت های صورت گرفته در سطح شرکت شامل تعهد مدیران ارشد سازمان به سیستم، صلاحیت و شایستگی کارکنان، بهره گیـــری از نرم افزارهای مناسب در بخش های مختلف، گزارش بازخورد مشتریان، تشکیل جلسات دوره ای جهت رفع نواقص و پیگیری مستمر در جهت بهبود سیستم را از دیگر شاخصه های مثبت این سیستم برشمرد.