ساخت فیلم "درفش کاویانی" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خان جهانی که پیش از این فیلم "پرواز 655" را درباره‌ سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو هواپیمایی آمریکا برای این بخش آماده کرده بود، به تازگی ساخت فیلم کوتاه "درفش کاویانی" را برای بخش نوعی نگاه ( 262 ثانیه‌ای) جشنواره‌ فیلم کیش به پایان رساند.

فیلم "درفش کاویانی" درباره‌ پیدایش پرچم (درفش) در ایران است به هرحال طبق آنچه در تاریخ آمده، ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهایی است که از پرچم (درفش) استفاده کرده است. خانجهانی این مستند را به سفارش دفتر جشنواره کیش ساخته است.

این مستندساز قرار است، علاوه بر این دو، فیلم دیگری را برای بخش "نوعی‌نگاه" جشنواره کیش بسازد که فعلا ترجیح می‌دهد درباره‌ آن فیلم تا مراحله‌ آماده‌سازی نهایی خبری منتشر نکند.به گفته وی با ساخت فیلم سوم، سه‌گانه او تکمیل می‌شود.

خان جهانی در مورد فیلم‌هایش همچنین توضیح داد: فیلم‌های 262 ثانیه‌ای که بصورت سه‌گانه ساخته‌ام ساختار جدیدتری نسبت به ساخته‌های دیگرم دارند و بخصوص در دو کار آخر بیشتر از نریشن و داستان‌های تاریخی استفاده کرده‌ام.

محسن خان جهانی در جشنواره فیلم‌های ورزشی برای ساخت "کلاه‌ شیشه‌ای" به عنوان بهترین کارگردان انتخاب شد و در جشنواره فیلم صنعتی لوح تقدیر جشنواره را برای فیلم ارتفاع 437 دریافت کرد.‌

جشنواره بین المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 4 تا 8 اردیبهشت سال آینده در کیش برگزار می‌شود.

