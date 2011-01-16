رقابتهای نیوزلند محل کسب سهمیه پارالمپیک لندن است

بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: دومین اردوی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان با حضور 10 ورزشکار از 23 دی ماه در تهران آغاز شده و تیم بامداد 27 دی ماه از طریق دبی عازم نیوزیلند خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از 10 بازیکن اعزامی چهار نفر افرادی هستند که در مسابقات پاراآسیایی گوانگجو حضور نداشتند، گفت: دو نفر از دو و میدانی کار نیز که در گوانگجو موفق نبودند به همراه تیم برای کسب مجوز ورودی لندن و تجربه بازی های جهانی اعزام می شوند.

سرمربی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان تصریح کرد: شش بازیکن تیم ایران در ماده های پرتابی نشسته و ایستاده این مسابقات شرکت می کنند و چهار بازیکن نیز در دوها و پرش طول با سایر رقبای جهانی مبارزه می کنند.

وی پیش بینی کرد که تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان در نیوزیلند پنج تا شش مدال کسب کند و تاکید کرد: برای انتخاب بازیکنان اعزامی به احتمال مدال آوری آنان در بازی های پارالمپیک 2012 لندن دقت بیشتری شده و هدف اصلی در این رقابت ها، کسب مجوز حضور در لندن است.

رضایی در پایان افزود: رقابت‌های دو و میدانی 2011 قهرمانی جهان از 29 دی تا 11 بهمن با حضور نمایندگان 48 کشور جهان در "کرایسچرچ" نیوزلند برگزار می‌شود و مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان تا 26 دی‌ ماه در تهران ادامه خواهد داشت.