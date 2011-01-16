بخش خصوصی جشنواره موسیقی پاپ برگزار کند

داود گنجه ای ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف برگزاری بخش موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهرگفت : اگر قرار است به نوع و رشته خاصی از موسیقی در جشنواره موسیقی فجر پرداخته شود بهتر است که این کار به صورت هدفمند انجام شود و برای نیل به این هدف باید ایتدا زمینه های این اقدام مهیا شود و به همین دلیل هم هست که اعتقاد دارم بخش خصوصی باید جشنواره پاپ را با حمایت و هدایت بخش دولتی برگزار کند ودر نهایت بهترینها به جشنواره فجر معرفی شوند ؛ در این صورت است که می توان گفت بخش رقابتی موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی هدفمند برگزار می شود.

عضوشورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجردر ادامه صحبت های خود به چرایی حذف بخش رقابتی موسیقی پاپ در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و افزود : تعریف مسئولان از کیفیت موسیقی پاپ دربخش رقابتی این نوع موسیقی روشن نبوده است و موزیسین های این رشته و همچنین داورانی که این بخش را به داوری می نشستند معیار مشخصی برای انتخاب آثار نداشتند و به نظر می رسد این بخش بسیار سلیقه ای داوری می شد ؛ ضمن اینکه این نوع موسیقی به هر دلیلی از جهت ارزش های هنری در بین موسیقیدان های برجسته جایگاه خوبی نداشت و تمام این عوامل دست به دست هم داد تا بخش رقابتی موسیقی پاپ حذف شود.

قائم مقام خانه موسیقی با اشاره به اینکه بخش رقابتی در حوزه آهنگسازی از اتفاق های خوب بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر است گفت : هنر و حرفه آهنگسازی بسیار سخت و درعین حال متنوع است و هریک از هنرمندان جوان براساس آنچه در ذهن دارند موسیقی می نویسند به همین دلیل تعیین معیار مشخص برای انتخاب بهترین اثر در بخش آهنگسازی سخت است از این رو در انتخاب آثار این بخش باید دقت لازم را به خرج داد و متر و معیار داوران برای انتخاب کاملا مشخص باشد.