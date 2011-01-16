پیش بینی بارش برف در نوار شمال شرق کشور

پرویز رضازاده با بیان اینکه بارش برف در سواحل شمالی کشور به صورت پراکنده است به خبرنگار مهر گفت: در روزهای اخیر بیشترین بارش ها با اندازه 30 میلی متر در مناطقی از استان فارس، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خوزستان، بخشهای غربی استان اصفهان، زنجان، و جزیره خارک بوده است.

وی ادامه داد: در بخشهای شمالی تهران تا 19 میلی متر و در منطقه مهرآباد تا 10 میلیمتر برف باریده است. در استان سیستان و بلوچستان نیز تا کنون برف نباریده است اما پیش بینی می کنیم امشب در استان هرمزگان و خراسان جنوبی با بارش پراکنده برف مواجه باشیم.

