  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

با برگزاری مسابقات کشوری؛

بلیت مسابقات تایلند به نام کمانداران تهرانی صادر شد

بلیت مسابقات تایلند به نام کمانداران تهرانی صادر شد

با پایان یافتن رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی کشور تیم تهران با کسب عنوان نخست در تمام بخش‌ها جواز حضور در مسابقات آسیایی تایلند را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی کشور با حضور 300 تیرانداز از 25 استان کشور از 20 دی‌ماه به میزبانی هیئت تیر و کمان استان تهران و در مجموعه طرشت برگزار شد که در نهایت تیم تهران در تمامی رده‌ها عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم هیئت تیراندازی با کمان استان تهران با کسب عنوان نخست در بخش‌های کامپوند و ریکرو زنان و مردان جواز حضور در مرحله نخست مسابقات جایزه بزرگ تیر و کمان آسیا در کشور تایلند را هم از آن خود کرد.

هیئت تیراندازی با کمان استان تهران بزودی ترکیب تیم اعزامی خود را به این رقابت‌ها اعلام خواهد کرد.

مرحله نخست رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا اواسط بهمن‌ماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1233122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها