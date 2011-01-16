بلیت مسابقات تایلند به نام کمانداران تهرانی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی کشور با حضور 300 تیرانداز از 25 استان کشور از 20 دی‌ماه به میزبانی هیئت تیر و کمان استان تهران و در مجموعه طرشت برگزار شد که در نهایت تیم تهران در تمامی رده‌ها عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم هیئت تیراندازی با کمان استان تهران با کسب عنوان نخست در بخش‌های کامپوند و ریکرو زنان و مردان جواز حضور در مرحله نخست مسابقات جایزه بزرگ تیر و کمان آسیا در کشور تایلند را هم از آن خود کرد.

هیئت تیراندازی با کمان استان تهران بزودی ترکیب تیم اعزامی خود را به این رقابت‌ها اعلام خواهد کرد.

مرحله نخست رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا اواسط بهمن‌ماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.