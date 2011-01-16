سه ایرانی به عضویت کمیته راهبردی آکادمی تیراندازی آسیا درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون تیراندازی آسیا با هدف توسعه آکادمی تیراندازی خود در این قاره از میان نامزدهای معرفی شده برای عضویت در کمیته راهبردی این آکادمی با عضویت چهار نفر موافقت کرد که در بین آنها نام سه ایرانی نیز دیده می‌شود.

براین اساس حمید سجادی، معاون سازمان تربیت، احمدرضا هامونی حقیقت، سرمربی تیم ملی اهداف پروازی ایران و دکتر محمد واعظ موسوی از اساتید دانشگاهی کشورمان به عضویت کمیته راهبردی این آکادمی علمی در آمده‌اند.

"بال جیت سینگ ست" نایب رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا و عضو شورای مدیریت فدراسیون بین المللی تیراندازی و دبیرکل اتحادیه کمیته تفنگ هندوستان نیز چهارمین عضو این کمیته راهبردی است.

این تصمیم با نظر مساعد "شیخ سلمان" رئیس کویتی کنفدراسیون تیراندازی آسیا و نایب رئیس اول فدراسیون بین‌المللی این رشته ورزشی اتخاذ شده است. وی در نامه‌ای که به منظور معرفی این چهار عضو به تمامی کشورهای عضو ASC ارسال کرده، آورده است که بزودی مدیراجرایی این آکادمی با موافقت و راهنمایی سازمان و تشکیلات آکادمی تمرینی انتخاب خواهد شد.