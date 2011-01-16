360 مبلغ به مناطق مختلف استان همدان اعزام می شوند

حجت‌ الاسلام سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این برنامه همانند سالهای گذشته برگزار و روحانیان برای تبلیغ به مساجد، حسینیه ها، هیئتهای مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و ادارات شهرها و روستاهای استان همدان اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه قبل از هر مناسبت تبلیغی یک دوره توجیهی یا گردهمایی سراسری برای مبلغان خانم و آقا برگزار می شود، گفت: در سال جاری به هر مبلغ کتابی دو جلدی با عنوان "ره توشه " که در مورد مسائل روز تهیه شده، ارائه می شود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه تهیه این کتاب در راستای افزایش آگاهی و بصیرت مبلغان بوده است، گفت: در این کتب ریشه‌های استعماری مسائل انحرافی به خوبی و به صورت مستند، مشخص شده است.

موسوی با بیان اینکه رابطه با مبلغان در طول سال به صورت مستمر حفظ می شود، گفت: در سال جاری برنامه "تربیت خطیب " در مورد فرقه های نوظهور و مسیحیت، بهائیت، وهابیت، تصوف، عرفان‌های کاذب و نحله‌های انحرافی برای مبلغان برگزار شد که در آن اساتید برجسته کشوری حضور داشتند.

کارشناس امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه سیاست کلی برای مبلغان در اتاق فکر به خوبی رصد و هدایت می‌شود، اظهار داشت: اتاق فکر جریان ها را به صورت دقیق‌ رصد می‌کند.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: اجرای برنامه های مختلفی از جمله اقامه نماز، بیان احکام شرعی، گفتمانهای دینی و پرسش و پاسخ، دیدار با خانواده های شهدا و غبارروبی گلزار شهدا از فعالیتهای مبلغان اعزامی در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه ایام دهه فجر از سرمایه‌های فرهنگی و معنوی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب ائمه اطهار(ع) است که باید مبلغان اعزامی در مناطق ماموریتی خود، باتوجه به این اصل، به تشریح دستاوردهای عظیم نظام اسلامی بپردازند.