400 میلیون تومان به مراکز رشد و فناوری استان کرمانشاه اختصاص یافت

نسرین سلطانخواه در حاشیه بازدیداز نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در حمایت از طرح های برتر در این نمایشگاه، اظهار داشت: در سال جاری مبلغ 300 میلیون تومان به پارکهای علم و فناوری و 100 میلیون تومان نیز به مراکز رشد استان کرمانشاه در حمایت از طرح های برگزیده از این نمایشگاه اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از این میزان اعتبار30 درصد به تجهیز زیر ساخت ها،60 درصد به تسهیلات بلاعوض به شرکت های دانشگاهی و واحدهای مستقردر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و 10 درصد نیز به دفتر بنیاد نخبگان در جهت حمایت از طرح های استعدادهای برتر استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مرکز رشد دانشگاه کرمانشاه در سال جاری موفق به کسب مجوز شده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

برگزیدگان نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه ازاعطا تسهیلات بهره مند می شوند

سلطانخواه در بازدید دو ساعته خود از 105 طرح راه یافته به نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه، حضور استعدادهای برتر در این نمایشگاه را بسیار خوب و متنوع عنوان کرد و گفت: با توجه به ارزیابی داوران استانی تعدادی از این 105 طرح به عنوان برترین ها برگزیده می شود .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تعداد طرح های برگزیده را نامعلوم اعلام و تصریح کرد: تعدادی از طرح های برگزیده در نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه که موفق به کسب تاییدیه علمی شوند در مرحله اول از حمایت های بلاعوض یک تا پنج میلیون تومانی بهره مند و طرح هایی برگزیده دیگر نیز که قابلیت تجاری سازی و جلب سرمایه گزاری را داشته باشند با پشتیبانی بنیاد نخبگان کرمانشاه از طریق مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از اعطای تسهیلات بهره مند خواهند شد.