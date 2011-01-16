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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

سلطانخواه :

400 میلیون تومان به مراکز رشد و فناوری استان کرمانشاه اختصاص یافت

400 میلیون تومان به مراکز رشد و فناوری استان کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون علم و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان از تخصیص 400 میلیون تومان به مراکز رشد جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه خبر داد.

نسرین سلطانخواه در حاشیه بازدیداز نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در حمایت از طرح های برتر در این نمایشگاه، اظهار داشت: در سال جاری مبلغ 300 میلیون تومان به پارکهای علم و فناوری و  100 میلیون  تومان نیز به مراکز رشد استان کرمانشاه در حمایت از طرح های  برگزیده از این نمایشگاه  اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از این میزان اعتبار30 درصد به تجهیز زیر ساخت ها،60 درصد به تسهیلات بلاعوض به شرکت های دانشگاهی و واحدهای مستقردر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و  10 درصد نیز به دفتر بنیاد نخبگان در جهت حمایت از طرح های استعدادهای برتر استان کرمانشاه  اختصاص یافته است.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مرکز رشد دانشگاه کرمانشاه در سال جاری  موفق به کسب مجوز شده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

برگزیدگان نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه ازاعطا تسهیلات بهره مند می شوند

سلطانخواه در بازدید دو ساعته خود از 105 طرح راه یافته به نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه، حضور استعدادهای برتر در این نمایشگاه را بسیار خوب و متنوع عنوان کرد و گفت: با توجه به ارزیابی داوران استانی تعدادی از این 105 طرح به عنوان برترین ها برگزیده می شود .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تعداد طرح های برگزیده را نامعلوم اعلام و تصریح کرد:  تعدادی از طرح های برگزیده در نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه که موفق به کسب تاییدیه علمی شوند در مرحله اول از حمایت های بلاعوض  یک تا پنج میلیون تومانی بهره مند و طرح هایی برگزیده دیگر نیز که قابلیت تجاری سازی و جلب سرمایه گزاری را داشته باشند با پشتیبانی بنیاد نخبگان کرمانشاه از طریق مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از اعطای تسهیلات بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 1233134

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