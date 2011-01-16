بخش اول پاداش ملی پوشان فوتبال پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در دو دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا طی روزهای 21 و 25 دی‌ماه در دوحه قطر به ترتیب برابر تیم‌های ملی عراق و کره شمالی با نتایج 2 بریک و یک بر صفر به پیروزی رسید و با این دو پیروزی بدون احتساب نتایج دور سوم که چهارشنبه همین هفته برگزار می شود، صعود خود را به عنوان تیم نخست از گروه چهارم مسابقات قطعی کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی به احتمال فراوان با یکی از دو تیم استرالیا یا کره جنوبی روبه‌رو خواهد شد اگر چه بحرین هم هنوز شانس صعود از گروهی که استرالیا و کره جنوبی در آن حضور دارند را دارد اما معادلات حکایت از رویارویی ایران با یکی از دو قدرت شرق آسیا و اقیانوسیه دارد.

به دنبال موفقیت‌های تیم ملی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در تماسی با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از وی خواست تا پاداش صعود به مرحله یک چهارم نهایی به تمامی اعضای تیم ملی اعم از کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان اهدا شود.

پاداش قهرمانی تیم ملی فوتبال که از سوی سازمان تربیت بدنی تعیین شده است 150 عدد سکه بهار آزادی به هریک از اعضای تیم ملی است.

تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه 29 دی‌ماه به مصاف تیم ملی امارات خواهد رفت و کره شمالی و عراق هم در همین گروه رقابتی نزدیک برای صعود از این گروه خواهند داشت.