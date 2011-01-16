افزایش 30 درصدی تعداد فوتیها در تصادفات درون شهری لرستان

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره افزایش فوتیها در تصادفات دورن شهری استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون میزان فوتی در تصادفات درون شهری 30 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد مجروحین تصادفات درون شهری در لرستان پنج درصد کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: این در حالیست که میزان کل تصادفات دورن شهری در لرستان نیز 20 درصد کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش تصادفات دورن شهری دراستان عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون میزان برخورد با متخلفان تصادفات درون شهری 24 درصد افزایش داشته است.
سرهنگ حسینی بیان داشت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون میزان برخورد با تخلفات حادثه ساز در شهر های لرستان نیز 65 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش 40 درصدی توقیف خودروهای متخلف در استان لرستان یادآور شد: همچنین میزان برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی در استان نیز 29 درصد افزایش یافته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین میزان برخورد با رانندگان فاقد بیمه نیز 33 درصد افزایش داشته است.
نظر شما