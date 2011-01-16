اعلام جزئیات انتخاب دانشجوی نمونه در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی شایانفر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره اظهار داشت: بررسی مراحل مختلف انتخاب دانشجویان دانشگاه تا مرحله معرفی به وزارت علوم از خرداد ماه سال جاری آغاز و تا آذرماه ادامه داشت و از میان 22 دانشجوی معرفی شده به وزارت علوم، چهار دانشجوی علمی کاربردی در میان 50 دانشجوی برگزیده کشوری از 65 دانشگاه قرار گرفتند.

وی افزود: در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال جاری، دانشجویان در چهار گروه آزمایشی از کل کشور به رقابت پرداختند و مدارک دریافتی، ابتدا توسط چهار کارگروه علمی تخصصی کشاورزی، خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر همچنین صنعت بررسی و سپس در کمیته فرهنگی به طور ویژه مورد کارشناسی دقیق و کامل قرار گرفتند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: رقابت داخلی میان دانشجویان نمونه علمی کاربردی، جهت معرفی برگزیدگان نهایی به وزارت علوم، به دلیل قابلیت بالای دانشجویان، بسیار فشرده بود.

شایانفر با تاکید بر افزایش تعداد برگزیدگان نمونه علمی کاربردی در سال جاری نسبت به سال گذشته، ابراز امیدواری کرد روند روبه رشد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح کشور، بیش از پیش ادامه یابد.