لغو برخی پروازها به خاطر نبود دید کافی/ مشکل خاصی گزارش نشده است

مرتضی دهقان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون فرودگاه‌های کشور آماده هستند، گفت: پروازهای برخی از شرکتهای هواپیمایی در برخی مسیرها انجام شده است، ضمن اینکه در برخی مسیرها نیز به خاطر بروز مشکل در دید، پروازها با تاخیر انجام یا کنسل می شود.

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد افزود: در حال حاضر برخی از خطوط پروازی منتظر هستند که با بهبود وضعیت جوی در برخی مسیرها، پرواز را انجام دهند، البته ما وارد حوزه عملیاتی آنها نمی شویم.

وی با بیان اینکه مشکل خاصی تاکنون در پروازها گزارش نشده است، گفت: در حال حاضر فرودگاه‌ها به لحاظ عملیاتی در حال ارایه خدمات هستند و تاکنون مشکلی نیز گزارش نشده است.

به گزارش مهر، وضعیت مسافران در فرودگاه مهرآباد به گونه ای است که برخی از مسافران در فرودگاه با توجه به خستگی ناشی از تاخیر پروازها و نبود صندلی خالی کف سالن انتظار نشسته اند و به تابلو پروازها خیره شده اند تا تکلیف پروازهایشان روشن شود.

تا زمان ارسال خبر پروازهای ساعت 7:15 ماهشهر، ساعت 7 کیش، ساعت 7:25 دزفول، ساعت 5 اهواز، ساعت 6:10 بندرعباس و ساعت 8:45 خرم آباد با تاخیر چند ساعته همچنان در انتظار بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد تهران هستند.

این در حالی است که پروازهای امروز اردبیل، سنندج، خارک، شیراز و اصفهان نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

همچنین براساس آخرین اعلام، پرواز ساعت 6:15 مشهد، 6:20 کیش، 7:15 مشهد، 7:20 بندرعباس با تاخیر بیش از 2 ساعت از فرودگاه مهرآباد پرواز کردند.

وضعیت پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در حالی است که روز شنبه نیز برخی از پروازها به مقصد غرب کشور از جمله پرواز 3:30 کرمانشاه، پرواز ساعت 3 سنندج و 2:30 ایلام نیز به دلیل بدی آب و هوا نیز لغو شدند.

در این شرایط به نظر می رسد بهترین خبر برای مسافران معطل شده در فرودگاه مهرآباد نوید پایان تاخیر و اعلام سوار شدن به هواپیما باشد به طوری که با اعلام این خبر از بلندگوی این فرودگاه می توان خوشحالی را در چهره مسافران خسته مشاهده کرد.