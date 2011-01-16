آمادگی کشورهای اسلامی برای برگزاری جشنواره فیلم کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به منظورگسترش تعاملات فرهنگی و تلویزیونی درراستای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش با حضور جمعی از اعضای برگزاری جشنواره برپا شد، دبیر جشنواره فیلم کیش با تشریح ابعاد برگزاری این جشنواره در گستره کشورهای منطقه و برنامه ریزی برای حضور گسترده هنرمندان فیلمسازان و سینماگران 33 کشور منطقه عنوان کرد: جشنواره بین المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب بخش­های ملی و بین الملل شامل فیلم­های سینمایی، کوتاه، مستند، فیلمنامه نویسی، تولید فیلم­های کوتاه وبزرگداشت­ها و نشست­های تخصصی اردیبهشت سال آینده در جزیره کیش برگزار می­شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با شعار"میراث مشترک، آینده مشترک"با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و سینمایی در منطقه و برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیت های موجود فرهنگی در این کشورها طراحی شده و فرصت های خوبی را به دلیل مشترکات دینی، آئینی و آرمانی و ریشه های فرهنگی مشترک ایجاد می کند.

دبیر جشنواره فیلم کیش با بیان اینکه برگزاری جشنواره فیلم کیش سرآغازی خواهد بود برای توجه جدی تر در جهت ایجاد مناسبات تازه میان هنرمندان و مدیران فرهنگی و سینمایی کشورهای همجوار و منطقه و قطع به یقین، فضای مناسبی را برای رونق سینمای ایران و سایر کشورها و نیز، دستیابی به اکران و بازارهای منطقه فراهم می‌آورد.

خزاعی خاطرنشان ساخت: دراین جشنواره برنامه ریزی شده تا با حضور مهمانان خارجی که از 33 کشور در جشنواره حضور می یابند بتوانیم به جمع بندی جامع و اجرایی برسیم و راهکارهای اساسی‌تری برای گسترش مناسبات سینمایی میان کشورهای منطقه شکل گیرد.

حجت‌‌الاسلام والمسلمین علی کریمیان دبیرکل اتحادیه تلویزیون های کشورهای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون اتحادیه دربرگیرنده بیش از 200 شبکه و مؤسسه رسانه‌ای از 30 کشور جهان است که در مقایسه با اتحادیه‌های رادیو و تلویزیون‌هایی که در جهان وجود دارد، از نظر گستره جغرافیایی، تنها اتحادیه‌ای است که در همه قاره‌ها عضو دارد و از نظر تعداد یکی از بزرگترین اتحادیه‌های رادیو و تلویزیونی محسوب می‌شود و همچنین از دیگر تفاوت‌های این اتحادیه با اتحادیه‌های دنیا این است که اتحادیه‌های رادیو و تلویزیونی دنیا منطقه‌ای بر اساس زبان شکل گرفته است؛ اما اتحادیه رادیو و تلویزیون‌‌های اسلامی، یک اتحادیه کاملاً بین‌المللی است که از تمامی کشورهای جهان در آن عضویت دارند و مهم‌ترین نقطه اشتراک بین اعضای اتحادیه اعتقاد آنان اسلام ناب محمد(ص) است.

وی دعوت از شخصیت‌های برجسته‌ جهان اسلام در برنامه‌های مختلف را از دیگر فعالیت‌های اتحادیه دانست و گفت: این اتحادیه در تلاش است که تعامل خوب و منطقی میان اعضای اتحادیه و شخصیت‌ها و نخبگان جهان اسلام ایجاد کند و توجه جدی به مسائل مهم جهان اسلام و برخورد فعال با حوادث و اتفاقات جهان اسلام و بسیج امکانات اعضا برای دفاع از مصالح و مقدسات جهان اسلام مانند مناسبت‌های نهضت حسینی(ع)، دهه فجر، هفته وحدت، روز قدس، حمله به ناوگان آزادی، محکوم‌کردن توهین به قرآن و حمایت از سیل‌زدگان پاکستان دارد و در این مسیر از طرح‌ها و اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای از قبیل جشنواره بین‌المللی فیلم کیش حمایت می‌نماید.



حجت الاسلام و المسلمین کریمیان ضمن اعلام آمادگی این اتحادیه برای همکاری با ستاد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش عنوان کرد: اتحادیه رادیو تلویزیون‌های کشورهای اسلامی 4 سال است که افتتاح شده و در حال تبدیل شدن به یک قطب رسانه‌ای است.

وی با خطاب به خزاعی دبیر جشنواره کیش اظهار امیدواری کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم کیش بتواند با مدیریت شما چهره‌ای اسلامی، جریان ساز و تاثیرگذار در منطقه پیدا کند و ما هم از هرگونه همکاری در چارچوب رسالت اتحادیه دریغ نمی‌کنیم.

دبیرکل اتحادیه رادیو تلویزیون‌های کشورهای اسلامی با اشاره به برنامه‌های اتحادیه یادآور شد: یکی از برنامه‌های ما هدایت طرح‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و پخش تیزر و زیرنویس است که در شبکه‌ های مختلف کشورهای عضو پیگیری می‌کنیم و در این راستا می‌توانیم با توجه به برنامه‌ها و اهداف جشنواره کیش درزمینه‌های مختلف بویژه ازنظر پوشش خبری و تبلیغاتی جشنواره از طریق رسانه‌های منطقه کمک کنیم.

جشنواره بین المللی فیلم کیش از 4 تا 8 اردیبهشت سال آینده به همت مرکزامور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

