پرهام خانلری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ضمن تشریح آخرین وضعیت سلامتی بازیکنان تیم ملی فوتبال به شرایط جوی قطر اشاره کرد و اظهارداشت: الان فصل سرماخوردگی در قطر است، چرا که علاوه بر ایران، بازیکنان عراق و امارات هم مبتلا به ویروس سرماخوردگی شده‎اند.

وی ادامه داد: البته بازیکنان کره‎شمالی دور از چشم هستند و به همین دلیل از وضعیت سلامت آنها بی اطلاعیم اما در مجموع طی چند روز گذشته بازیکنان زیادی مبتلا به سرماخوردگی شده‌اند.

پزشک تیم ملی فوتبال با تاکید بر اینکه سیستم دفاعی بدن بازیکنان ایران نسبت به عراق و امارات قوی‌تر است و به همین دلیل هیچ یک از آنها در شرایط بحرانی و حاد قرار نگرفتند، یادآور شد: در میان بازیکنان ایرانی مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان بعد از بازی با عراق نسبت به سایرین وضعیت بدتری پیدا کردند. در جریان این بازی انرژی زیادی از آنها تحلیل رفت و به همین دلیل به شدت سرما خوردند.

خانلری تصریح کرد: با این حال بعد از مراقبت‎های ویژه و قرنطینه شدن، این دو بازیکن هم به شرایط خوب گذشته نزدیک شدند و در حال حاضر اردوی تیم ملی فوتبال ایران هیچ بازیکن بدحالی ندارد.

وی گفت: انتقال ویروس و بیماری سرماخوردگی به سایر بازیکنان متوقف شده است. برخی بازیکنان مانند ایمان مبعلی و محمدرضا خلعتبری سرماخوردگی خفیف دارند که این هم کمک می‌کند آنها بیماری سخت نگیرند. هیچ یک از بازیکنان بیماری سخت ندارند.

پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان صحبت‎های خود تاکید کرد: هر 23 بازیکن حاضر در اردوی این تیم در حال حاضر سلامت بوده و شرایط لازم برای دیدار روز چهارشنبه مقابل امارات را دارند. امیدوارم دیگر شاهد بیمار شدن هیچ بازیکنی در اردو نباشیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر کره‌شمالی در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با 6 امتیاز صعودش را به دور یک چهارم نهایی این رقابت‌ها قطعی کرد.