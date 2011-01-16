نشاط شهروندی در مدیریت شهری گمشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی ظهر یکشنبه در جمع اعضای شورای شهر گرگان افزود: اگرچه بخش عمده ای از این رویکرد را می توان شرایط سخت زندگی شهری و مدرنیته به شمار آورد اما فضاهای شهری و کمبود امکانات تفریحی و شادی آفرین در این حوزه نیز بی تأثیر نبوده است.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه شهری سرزندگی و شادابی امری دو بعدی است، افزود: یک بخش این موضوع به بینش و فرهنگ مردم و بخش دیگر آن به فضاهای شهری و معماری مربوط می شود که این دو وجه با هم در ارتباط متقابل قرار دارند.

میقانی، شهر نشینی را محصول توسعه صنعتی دانست که گستردگی روز افزون آن زندگی در شهرهای پرجمعیت را برای شهروندان با سختی و تنگناهای بسیاری روبه رو کرده است و در این خصوص اظهار داشت: رشد چشمگیر و شگفت انگیز شهرنشینی و مهاجرت گسترده از مناطق مختلف به حاشیه شهرهای گوناگون طی دو دهه گذشته، هر روز مشکلات و معضلات متعددی را به وجود می آورد که این مسائل موجب شد تا زندگی در شهرها، بیش از پیش سخت تر شود.

این عضو شورای شهر گرگان تصریح کرد: به زعم بسیاری از کارشناسان، نحوه به کارگیری رنگ در شهر، موجب ایجاد فضایی نشاط انگیز می شود و در ایجاد نشاط شهروندان تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی را باید در ساختارهای شهرها جستجو کرد، یادآور شد: در عصر حاضر مشکلات ناشی از نوسانات روحی و روانی زندگی ماشینی هزینه های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه درپی خواهد داشت که وجود نشاط اجتماعی در شهرها می تواند این مشکلات روحی روانی را به حداقل برساند.

میقانی در ادامه خاطر نشان کرد: ایجاد نشاط و سر زندگی در میان ساکنان شهر باید یکی از محورهای راهبردی مدیریت شهری باشد که شناخت مسوولان ذیربط شهرداری از این موضوع، راهکارها و راه‌حل‌های آنها برای نیل به این هدف و ابزارها و امکانات آنها باید مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی نقطه نظرات آنها توسط کارشناسان و صاحبنظران برنامه هایی در این زمینه اجرایی شود.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین سرزندگی و نشاط شهری را از منظر جامعه شناسی شهری با محور نگاه مدیریت شهری به نشاط و سرزندگی شهرنشینان، فرصت‌ها و هزینه‌های ایجاد نشاط شهری، راهکارهای توسعه نشاط شهری (کالبدی، فرهنگی و اجتماعی) و سرزندگی و نشاط در شهر از منظر طراحی شهری با محورهای جایگاه فضاهای شهری و عرصه‌های عمومی در افزایش سرزندگی جمعی، جنبه‌های زیباشناسی سیما و منظر شهری، جشن‌ها و آیین‌ها و فضاهای شهری مرتبط با آنها و زیباسازی و طراحی فضاهای شهری با رویکرد افزایش سرزندگی و نشاط باید مورد ارزیابی و بررسی ویژه در مدیریت شهری قرار بگیرد.