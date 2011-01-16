به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش گفت: طبق تفاهمنامه‌ای که با معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت (دفتر امور بنگاهها) منعقد شده است، نمایشگاه آثار برگزیده مسابقات صنعت چاپ در کلینیک بسته‌بندی سازمان توسعه تجارت در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران راه اندازی می‌شود.

وی درباره اهداف برپایی این نمایشگاه دائمی گفت: از آنجا که نگاه دهمین دوره مسابقات جشنواره صنعت چاپ به معرفی هر چه بهتر برگزیدگان معطوف است، تلاشهایی صورت گرفته است که این برگزیدگان به فعالان صنایع دیگر و بازرگانان سراسر کشور معرفی شوند؛ طی توافقات به عمل آمده با سازمان توسعه تجارت و با همکاری این سازمان، مقرر شده است که آثار برگزیده در یک نمایشگاه دائمی به نمایش درآید تا فعالان صنایع و تولیدکنندگان کشور بتوانند از بهترین دستاوردهای صنعت چاپ و بسته بندی ایران دیدن کنند.

افراش افزود: در این نمایشگاه بخشی نیز برای معرفی آن دسته از تولیدات چاپ و بسته بندی در نظر گرفته شده است که اختصاصاً برای صادرات تولید شده و در این مسابقات برگزیده می‌شوند.

سرپرست دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ضمن تقدیر از همکاری سازمان توسعه تجارت، این اقدام را ثمره تعامل و همکاری دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری برای ارتقاء و رونق اقتصادی حوزه چاپ و بسته بندی اعلام کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با ایجاد چنین نمایشگاه‌هایی صاحبان صنایع تولیدی کشور بتوانند از تازه‌ترین دستاوردهای صنعت چاپ استفاده بهینه داشته باشند.

نمایشگاه دائمی آثار برگزیده مسابقات چاپ پس از برگزاری دهمین دوره مسابقات جشنواره صنعت چاپ در محل دائمی نمایشگاههای تهران برپا خواهد شد.

