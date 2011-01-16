مرکل امید سران اروپا برای رهایی از بحران یورو را از بین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، "آنگلا مرکل" روز شنبه در یک کنفرانس خبری در ماینس و پس از نشست با دیگر اعضای حزب دموکرات مسیحی گفت: اگر موضوع گفتگوها ارائه یک بسته نجات اقتصادی دیگر است، باید به این نکته توجه کرد که یک استراتژی کامل را گسترش می دهیم که این استراتژی باید شامل همکاریهای نزدیک اقتصادی باشد. وی افزود: شما نمی توانید به سادگی هر روز یک جنبه مهم دیگر را بررسی کنید.

نیشن در ادامه می نویسد که مرکل با این اظهارات امیدها را برای اتخاذ تصمیمی سریع در راستای مقابله با بحران بدهی منطقه یورو از بین برد.

اظهارات مرکل در حالی بیان می شود که دولت آلمان با افزایش فشار از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و شرکای منطقه یورو برای ارائه یک بسته نجات به منظور رهایی کشورهای عضو این منطقه از بحران مالی مواجه است.

گفتنی است فرانسه و آلمان معتقدند ثبات مالی حوزه یورو نیازمند حمایت دولت‌های عضو از فعالیت‌های بخش خصوصی است و از کشورهای عضو نیز خواسته‌اند ‬تلاشی دوباره برای ثبات یورو انجام دهند.