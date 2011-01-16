پیشنهاد ثبت دو منطقه حفاظت شده در سفر سوم هیئت دولت به لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد حسین بازگیر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به میزان مناطق حفاظت شده در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 180 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در این استان وجود دارد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان خاطرنشان کرد: از این میزان منطقه حفاظت شده در لرستان بیش از 70 هزار هکتار آن در منطقه سفید کوه خرم آباد قرار دارد.

وی با بیان اینکه همچنین از این میزان منطقه حفاظت شده در لرستان حدود 85 هزار هکتار آن در منطقه اشترانکوه قرار دارد، خاطر نشان کرد: از 180 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در استان لرستان حدود25 هزارهکتار آن مربوط به پناهگاه حیات وحش شهرستان ازنا و یک اثر ملی به نام غار ماهی کور است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان از پیشنهاد دو منطقه حفاظت شده دیگر در سفر سوم هیئت دولت به این استان خبر داد و عنوان کرد: این دو منطقه دیگرمربوط به قالی کوه شهرستان الیگودرز و تالاب های شهرستان پلدختر است.

بازگیربیان داشت: تالابهای شهرستان پلدختر که حدود 15 هزار هکتار است به محیط زیست استان لرستان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش درصد استان لرستان جزء مناطق حفاظت شده محسوب می شود، یادآور شد: با شناسایی دومنطقه جدید قالی کوه الیگودرز و تالابهای پلدختر میزان مناطق حفاظت شده لرستان به 12 درصد خواهد رسید.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان از شناسایی پنج منطقه حفاظت شده دیگر در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: ما تعداد پنج منطقه حفاظت شده دیگر را شناسایی و به سازمان حفاظت ازمحیط زیست کشور برای حفاظت پیشنهاد داده ایم.

بازگیرعنوان کرد: این مناطق حفاظت شده شامل 65 هزار هکتار از منطقه گرین، 20 هزار هکتاراز منطقه هشتاد پهلو،30هزار هکتار اززیست گاه سمندر است

وی بیان داشت: همچنین 30 هزار هکتار منطقه چهار شاخ شهرستان نورآباد و20هزار هکتار در شهرستان کوهدشت نیز را به سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برای حفاظت پیشنهاد داده ایم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان یادآور شد: با شناسایی این پنج منطقه حفاظت شده میزان مناطق حفاظت شده در لرستان به 18 درصد خواهد رسید.