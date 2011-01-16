مدارس قم در نوبت عصر یکشنبه باز است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، به دنبال بارش چند روز اخیر برف در استان، دانش آموزان قمی امروز یکشنبه بیست و ششم دی‌ماه به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب مراجع ذی ربط، برای بار دوم در رفتن یا نرفتن به مدرسه دچار تردید شدند و خانواده‌ها برای کسب آگاهی دقیق از این موضوع دچار بلاتکلیفی شدند.



خبر عدم تعطیلی مدارس در نوبت عصر در کلیه مقاطع تحصیلی به جز مدارس استثنایی در حالی منتشر می‌شود که شب گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری قم خبر تعطیلی مدارس در دو مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی بنابر گفته استاندار قم در روز یکشنبه درج شده بود و اشاره‌ای به تعطیلی در نوبت صبح یا عصر نشده بود و یکی از مدیران استانداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از تعطیلی مدارس ابتدایی و راهنمایی در روز یکشنبه خبر داده بود.



لازم به ذکر است صبح امروز یکشنبه، مدارس استان در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی به دلیل بارش سنگین برف تعطیل بود.

