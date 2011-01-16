ارائه 35 مقاله در نخستین همایش نقد ادبی

به گزارش خبرنگار مهر، تا 15 آذر (پایان مهلت ارسال مقالات) حدود 300 چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده بود که پس از بررسی آنها توسط کمیته‌های علمی 140 چکیده مقاله پذیرفته شد.

بعد از این مرحله مسئولان همایش از پدیدآورندگان این آثار خواستند که اصل مقالات خود را برای ارزیابی نهایی به دبیرخانه ارسال کنند و با وجود این درخواست حدود 80 مقاله ارسال شد و 60 نویسنده دیگر از ارائه مقالات خود صرف نظر کردند.

در این مرحله نیز مقالات ارسالی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان 35 مقاله برای ارائه در نخستین همایش نقد ادبی پذیرفته شد.

این همایش توسط انجمن علمی نقد ادبی ایران و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن مطالعات ادبی ایران، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران طی دو روز (سوم و چهارم اسفندماه سال جاری) و در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.