"قرآن بعنوان متن زمان کهن تا قرون وسطی" در آلمان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب آمده است: آیا قرآن متنی صرفاً اسلامی و بدین ترتیب برای ما غربی‌ها کتابی بیگانه است؟ آیا قرآن پیش از آن ندایی جدید و خودرأی از مباحثات قرون کهن تا قرون وسطی نیست؟ مباحثاتی که مبانی الهیاتی دین یهودی و مسیحی در آن جای می‌گیرند؟ ما نه تنها قرآن را باید به لحاظ یافته های جدید خطی و نیز با کمک آزمایشهای زبانی تغییر شکل دهیم، بلکه اگر قصد داریم تا تازگی انقلابی آن را مشاهده کنیم، باید چشم اندازهایمان را نیز درباره قرآن به شکل تعیین کننده عوض کنیم.

«آنگلیکا نویویرث» مدیر پروژه قرآنی «کرپوس کرانیکوم»که طی آن به پژوهش درباره اسناد قرآن و تفسیر تاریخی- نقادانه آن در «فرهنگستان علوم برلین- براندنبورگ»می پردازد، قرآن را به‌عنوان متنی متعلق به قرون کهن تا قرون وسطی می‌خواند، دوره‌ای که برای تاریخ فرهنگ اروپا نیز سازنده بوده است. بدین ترتیب قرآن بعنوان متنی قابل اعتماد شناخته می شود، متنی که ما می توانیم آن را غیر وابسته به «میراث اروپایی» به حساب آوریم.

نویسنده با این کتاب بزرگترین تفسیر خود را از قرآن منتشر می نماید، تفسیری که با رویکردی تاریخی و نقادانه و از زبان عربی به آلمانی برگردانده و تفسیر شده، در سال 2011 از سوی «انتشارات ادیان جهانی» منتشر شده است.

کتاب خانم نویویرث مشتمل بر بخش های زیر است:

فصل اول: پیامبریِ شاعرانه: سوره های زمان آغازین مکه.

فصل دوم: خلق جدید خدا. سوره های زمان میانی مکه.

فصل سوم: کلیسایی منازعه جو. سوره های زمان پسین مکه.

فصل چهارم: در محفل میراث های سنت کتاب مقدس. سوره های زمان آغازین مدینه.

فصل پنجم: اُمت بعنوان خلیفه ی خدا روی زمین. سوره های زمان پسین مدینه.