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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

همزمان با دهه فجر؛

650 پروژه عمرانی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

650 پروژه عمرانی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی از افتتاح 650 طرح و پروژه عمرانی، اقتصادی و تولیدی استان در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور صبح یکشنبه در کمیته بانوان ستاد دهه فجر خراسان جنوبی در استانداری، اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای این طرح و پروژه‌ها حدود دو هزار و 600 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی، تسهیلات و سرمایه‌ گذاری تامین شده است. 

وی اضافه کرد: از این تعداد بیش از 30 پروژه در سرفصل های آموزشی فرهنگ و هنر، بیش از 120 پروژ ه در سرفصل انرژی، 30  پروژه در سرفصل بهداشت، سلامت و تربیت بدنی، بیش از 90 طرح و پروژه در سرفصل اعتبارات و فناوری اطلاعات، 30 طرح در حمل ونقل، 130 طرح عمران شهری و روستایی، رفاه و تامین اجتماعی، 130 پروژه آب، کشاورزی و منابع طبیعی و 100 پروژه در سرفصل طرح های تولیدی و اقتصادی به بهره برداری می رسد.

عارف پور تصریح کرد: برخی از طرحهای افتتاحی چندین پروژه را در بر می ‌گیرند که به عنوان نمونه طرح مسکن مهر بالغ بر هزار و 700 واحد مسکونی است که در نوع خود کم ‌نظیر است. 

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: یکی از مهم‌ ترین و شاخص ‌ترین برنامه ها در ایام دهه فجر افتتاح پروژه‌هاست که با توجه به گستردگی و تنوع اجرا نشاندهنده عدالت محوری در اجرای پروژه ها است. 

عارف پور با اشاره به تنوع پروژه‌ ها در سرفصل‌های مختلف، تصریح کرد: نگاه فراگیر در گستره وسیع استان و نقاط روستایی و شهری از آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: برنامه سطح ‌بندی پروژه ‌ها به لحاظ ریالی و اثربخشی مد نظر است اما مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران باید مانند گذشته با هماهنگی کامل، نهایت استفاده را از حضور مقامات کشوری به ویژه در نقاط دورافتاده و کم ‌برخوردار برده و برای برخی نارسایی‌ ها امتیازات لازم را دریافت کنند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در پایان بانوان را طلایه داران ارزش های دینی، باورهای اعتقادی به ویژه برای جوانان و نسل جدید کشور دانست و یادآور شد: حضور زنان در تمام عرصه ها قابل مشاهده است.

کد مطلب 1233164

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