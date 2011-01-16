نجات 451 نفر مسافر در راه مانده در استان زنجان

محمدرضا معجونی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد مسافر در راه مانده که در محورهای مواصلاتی این استان گرفتار برف و کولاک شده بودند، درمساجد و پایگاه های امداد و نجات اسکان داده شدند.

وی ادامه داد: مسافران در مساجد صایین قلعه، ابهر ، زنجان و خدابنده و پایگاه های غزال خرمدره ، لولک آباد ماهنشان ، تیر پارک در محور زنجان - میانه ، زرین رود در محور خدابنده همدان اسکان یافته و با توزیع بیش از 50 کیلو خرما و هزار و 500 بسته بیسکویت از آنان پذیرایی شد و این مسافران با روشن شدن هوا این محل ها را به سوی مقصد مورد نظر خود ترک کردند.

معجونی افزود: تعداد 75 نفر امدادگران و 45 نفر از پرسنل این جمعیت، به دلیل بارش برف و کمک به هموطنان از ساعت 17 عصر روز شنبه تا هفت صبح امروز (یکشنبه) در محورهای مواصلاتی این استان به عملیات گشت زنی پرداختند تا در صورت مشاهده خودرو ها و افراد گرفتار در برف، به آنان یاری رسانی کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به فعالیت 13 پگاه امداد و نجات ثابت و سیار جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: 18 خودرو در برف در محورهای مواصلاتی این استان شامگاه شنبه در محاصره برف قرار گرفته بودند که این خودروها با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر زنجان امدادرسانی شدند.

معجونی افزود: 15دستگاه از این خودروها در محور ارتباطی زنجان - ابهر و دو دستگاه نیز در محور زنجان - میانه'به دلیل بارش برف، لغزنده بودن سطح جاده ها و عدم دید کافی از مسیر اصلی منحرف شده بودند.

وی، با بیان اینکه این حوادث خوشبختانه خسارت جانی نداشته است، اظهار داشت: بارش سنگین برف که ازساعات اولیه ی روز شنبه هفته جاری در تمامی محورهای مواصلاتی استان زنجان آغاز شده است، تردد تمامی وسایط نقلیه را در این محورها با مشکل مواجه کرده است.

همچنین معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان با اشاره به بارش سنگین برف شب گذشته در اکثر مناطق استان، گفت: در حال حاضر هیچ‌ گونه مشکلی برای تردد در راه ‌های اصلی استان وجود ندارد.

کلیم‌اله وثوقی با بیان اینکه بارش سنگین برف به همراه کولاک بسیار شدید در سراسر مناطق استان باعث اختلال و مسدود شدن برخی از راه‌ های اصلی استان شد، ابراز کرد: خوشبختانه با تلاش راهداران استان، هم اکنون تمامی راه ‌های مواصلاتی اصلی بازگشایی شده و تردد در آنها به راحتی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی تا 3 روز آینده شاهد هیچ‌ گونه بارش برفی در استان نخواهیم بود، افزود: با این وجود از رانندگان و مسافرین درخواست می‌ شود که از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و در صورت مسافرت، زنجیر چرخ و لوازم ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.

همچنین کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: بارش شدید برف و وقوع کولاک، راه ارتباطی بیش از 400 روستای این استان را مسدود کرده است.



سید احمد خلیلی افزود: به کمک عوامل راهداری این اداره کل، راه تعدادی از این روستاهای پوشیده از برف بازگشایی شده ولی هنوز آمار آن اعلام نشده است و راهداران در تلاش برای بازگشایی محورهای مسدود هستند .

وی ادامه داد: راهداران مستقر در محورهای مواصلاتی ، تلاش دارند که تمام راههای روستایی را در سریعترین زمان ممکن بازگشایی کنند ولی ادامه بارش برف و وقوع کولاک در برخی مناطق ، موجب کندی کار شده است.

خلیلی افزود: تعدادی از روستاهای استان زنجان در مناطق کوهستانی و برف گیر واقع شده اند که با بارش کمترین برف و وقوع کولاک ، بلافاصله مسدود می شوند.



همچنین مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: میزان بارش در سطح استان زنجان متغیر بوده و بین 10تا 51 سانتی متر است.

عظیم نصیری افزود: در حال حاضر بارش ها در استان ادامه دارد که تا به این لحظه شهرستان خرمدره با 51 سانتی متر بیشترین میزان بارش برف را داشته و شهر آببر با 10 سانتی متر کمترین بارندگی برف را به خود اختصاص داده است و بارش در سطح شهر زنجان 14 سانتی متر بارش را داشتیم.

وی دمای هوا شهر زنجان را سه در جه زیر صفر اعلام کرد و افزود: از بعد از ظهر امروز هوای استان زنجان مه آلود و از بارش برف کاسته خواهد شد.





