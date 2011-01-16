نرم افزار "نبرد سوسنگرد" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد عقیدتی-سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم که صبح امروز یکشنبه 26 دیماه برگزار شد، با اشاره به همکاری نیروهای مسلح در برگزاری مراسم باشکوه سالروز آزادسازی سوسنگرد (26 آبان 59) تأکید کرد: عملیات سوسنگرد تنها یک عملیات نظامی نبود بلکه صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بود. چراکه سوسنگرد کلید فتح خوزستان بود، اگر سوسنگر شکست می خورد اهواز و خوزستان شکست می خورد.

حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم افزود: امسال در سالروز آزادسازی سوسنگرد توجه ویژه به نقش امام خمینی(ره) در این عملیات شد که با پیام تاریخی خود فرمودند "سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود".

وی نقش مقام معظم رهبری در آزادسازی سوسنگرد را بسیاری کلیدی خواند و گفت: علیرغم مخالفتهایی که از سوی بنی صدر جهت در اختیار قرار دادن نیرو از لشکر 92 زرهی انجام می گرفت اما مقدمات صدور دستور تاریخی حضرت امام (ره) توسط مقام معظم رهبری انجام گرفت.

رئیس عقدتی- سیاسی ارتش یادآور شد: وقتی مرحوم اشراقی داماد حضرت امام(ره) با مقام معظم رهبری به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع تماس می گیرند، ایشان می فرمایند وضعیت خوب نیست و اگر اینطور پیش برود بهتر است از ناحیه امام فرمانی صادر شود تا بنی صدر ملزم به فرستان نیروهای ارتش شود تا این عملیات انجام گیرد و امام آن پیام تاریخی را صادر می کنند و مقام معظم رهبری شبانه دو نامه خطاب به فرمانده لشکر 92 و شهید فلاحی می نویسند و با همکاری و همدلی نیروهای ارتش، سپاه، ژاندارمیری، عشایر، جهاد سازندگی این عملیات موفقیت آمیز انجام گرفت.

وی با قدردانی از همکاری نیروهای مسلح در بزرگداشت ویژه سالروز عملیات آزادسازی سوسنگرد از تلاش رسانه ها در پوشش خبری این رویداد نیز تجلیل کرد.

حجت الاسلام آل هاشم بر نقش رسانه ها در تقویت روحیه و حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: تلاش رسانه ها در حفظ و تقویت روحیه نیروهای مسلح و آگاهی بخشی به مردم خط بطلانی بر تلاش و هجم عظیم تهاجم دشمن در عرصه های مختلف رسانه ای است.

وی با اشاره به سالروز فرار شاه خائن در 26 دیماه 57 و شادی ویژه مردم در آن روز تصریح کرد: این روز برای مردم ایران اسلامی روز به یادماندنی است و مردم در این روز جشن گرفتند تا اینکه در 12 بهمن 57 امام خمینی(ره) به وطن بازگشتند و 22 بهمن انقلاب به پیروزی رسید.

در پایان این مراسم ضمن رونمایی از نرم افزار نبرد سوسنگرد، از نمایندگان رسانه های فعال در پوشش خبری حماسه آزادسازی سوسنگرد و برخی از برگزیدگان مسابقه وبلاگ نویسی و پیامک خرمشهر و دفاع مقدس تجلیل شد.

گفتنی است تعدادی از برگزیدگان شهرستانی که قرار بود در این مراسم حضور داشته باشند به علت نامناسب بودن هوا و تأخیر در پرواز هواپیما و حرکت قطار نتوانستند در ساعت مقرر در این مراسم حضور پیدا کنند.