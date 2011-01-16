اختصاص دوهزار میلیارد ریال برای تعویض تراکتورهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از این مجموعه با اشاره به اجرایی شدن طرح نوسازی ناوگان تراکتورهای فرسوده کشور در راستای طرح هدفمندی رایانه های طی چند هفته آینده گفت: با اجرای این طرح معادل چهار لیتر در ساعت در مصرف سوخت حوزه کشاورزی صرفه جویی می شود و همچنین شاهد کاهش آلایندگی، افزایش بهروه وری و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی خواهیم بود.

ابراهیمی افزود: تراکتورسازی به منظور تامین نیاز متقاضان تعویض تراکتورفرسوده همسو و هم جهت با متقاضیان عادی خود اقدام به ذخیره سازی نزدیک به هزار و 300 دستگاه تراکتور کرده و در صورت افزایش تقاضا خطوط تولیدی خود را به منظور جوابگویی به مشتریان خود در داخل و خارج افزایش خواهد داد.

وی از اختصاص دو هزار میلیارد ریال برای پنج تا شش ماه آینده به منظور تعویض 15 هزار تراکتور برای مرحله اول اجرای این طرح خبر داد و گفت: برای متقاضیان استفاده از طرح تعویض تراکتورهای فرسوده 60 درصد تسهیلات بانکی، 20 درصد کمک بلاعوض و تنها 16 درصد آورده کشاورز در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 200 هزار تراکتور فرسوده با عمره بالای 13 سال در کشور وجود دارد که بر این تعداد با گذشت زمان افزوده می شود و با برنامه ریزی صورت گرفته از طرف دولت و جهاد کشاورزی طی پنج سال باید شاهد بروز شدن تکنولوژ کشاورزی در کشور باشیم.

تعرفه صفر تراکتورهای وارداتی به کشور بازنگری می شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه تعرفه صفر تراکتورهای وارداتی به کشور بازنگری می شود، گفت: باید کمسیون صنایع و معادن مجلس، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن نسبت به عدم اعمال تعرفه برای تراکتورهای وارداتی اقدام کرده و در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

رضا رحمانی با اشاره به مضرات ورود تراکتورهای چنی و هندی به کشور گفت: تنها مزیت این تراکتورها قیمت پایین این محصولات است ولی در دراز مدت خدمات پس از فروش، گارانتی، کیفیت، عدم دسترسی به قطعات، مصرف بالای سوخت، هزینه های استهلاکی و ... برای کشاورزان مشکل ساز می شود.

رحمانی قابلیت تولید انواع تراکتور در داخل کشور را یادآور شد و گفت: دسترسی به تکنولوژی بالا در داخل، تولید انواع محصولات خاص از جمله تراکتورهای باغی، برنجی در تراکتورسازی هیچ توجیهی را برای واردات تراکتور از خارج باقی نمی گذارد.

وی از اقدامات میدانی، عملیاتی، مطالعاتی و نیاز سنجی صورت گرفته برای ارزیابی نیاز کشاورزان برای تراکتور در گروه تراکتورسازی خبر داد و گفت: مسئولان حوزه صنایع و کشاورزی با اعلام نیاز خود به محصولات کشاورزی به این مجموعه از توان فنی و تکنولوژیکی و قابلیت تولیدی بالفعل این شرکت استفاده کنند و این مجموعه نیز می تواند تیراژ و خطوط تولیدی را با شارژ و تنظیم شیفتهای خطوط از ظرفیت مازاد استفاده کند.