طرح 2 سئوال از وزیر راه و ترابری در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه با قرائت موارد اعلام وصولی گفت: 2 سئوال منطقه ای از وزیر راه و ترابری اعلام وصول شده است که در بخش اول 5 نماینده از وزیر راه و ترابری درباره افتتاح عجولانه و غیر فنی راه آهن شیراز - اصفهان سئوال دارند.

وی افزود: در مورد دوم نیز سئوال منطقه ای سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه از وزیر راه و ترابری به دلیل علت عدم پیشرفت فیزیکی راه آهن مراغه به ارومیه، اعلام وصول شد.

همچنین سبحانی نیا اعلام کرد: طرح قانون اخذ عوارض از املاک و اراضی بلا استفاده شهری از طریق شورای عالی استانی نیز به هیئت رئیسه رسیده است.