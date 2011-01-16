باید در جهت سازماندهی و حمایت از پژوهشگران گامهای موثری برداشته شود

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه با وجود مراکز آموزشی، دانشگاهی و اعضای هیئت علمی توانمند از سوابق علمی بسیار ارزشمندی برخوردار است باید در جهت سازماندهی و تربیت پژوهش گام های موثری بر داریم.

وی با بیان اینکه استانداری با کمکهای مادی و معنوی خود درجهت ارائه دستاوردهای بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر را حمایت می کند، اظهار داشت: حمایت های مادی و معنوی ازنخبگان و استعدادهای برتر سرمایه گزاری بلند مدت است و معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری نیز با تخصیص اعتبار ملی به نخبگان و استعدادهای برتر این استان را حمایت می کند.

کلانتری ادامه داد: استانداری کرمانشاه تمام تلاش و همت خود را برای کارگروه پژوهش و فناوری در جهت حمایت و معرفی دستاوردهای این استان بکار می گیرد.

وی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای راه اندازی دفتر بنیاد نخبگان کرمانشاه و تاثیر آن، تصریح کرد: استانداری کرمانشاه علاوه بر ارائه مکان مناسب برای راه اندازی دفتر بنیاد نخبگان مبلغ دو میلیارد اعتبار برای تجهیز و راه اندازی این دفتر در خصوص سازماندهی، حمایت و تشویق و معرفی استعدادهای برتر و نخبگان اختصاص داده است.

معاونت پشتیبانی و مدیریت انسانی استانداری کرمانشاه در خصوص اولین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات نیز گفت: این نمایشگاه در ارائه دستاوردهای جدید جوانان با پتانسیل بالا و خلاق استان کرمانشاه بسیار تاثیرگذار است.