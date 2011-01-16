مدیرکل اداره کار سمنان سرپرست هیئت شنای استان شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس فدراسیون و کنفدراسیون شنای غرب آسیا در حکمی سید محمود اکرم را به سرپرستی هیئت شنای استان سمنان منصوب کرد.

امیرحسین آیت اللهی در این حکم اداره امور هیئت، ثبت نام داوطلبان و برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس جدید هیئت را به عهده سرپرست واگذار کرده است.

همچنین به پیشنهاد اداره تربیت بدنی شهرستان سمنان و موافقت اداره کل تربیت بدنی استان سمنان و در حکمی از مرتضی عزالدین سرپرست هیئت فوتبال استان سمنان، سرپرست هیئت فوتبال شهرستان سمنان منصوب شد.

در این حکم حیدر سحر خیز به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان سمنان منصوب که سابقه حضور در فوتبال استان را بعنوان بازیکن، مربی و سرپرست در کارنامه دارد.