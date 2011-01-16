30 کانون فرهنگی اجتماعی بانوان در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معصومه ‌السادات جلیلی‌حسینی ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ‌ریزی کمیته امور بانوان در ایام‌الله دهه ‌فجر اظهارداشت: برنامه ‌های دهه فجر باید مرتبط با بانوان دستگاه‌های دولتی و برای بصیرت افزایی قشر بانوان و خانواده باشد.

وی افزود: نهادینه شدن ارزش‌های و توجه به منویات مقام معظم رهبری و دولت خدمت‌گذار یکی از اهداف مردم ایران اسلامی به خصوص مسئولین است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان‌جنوبی با تأکید بر جلوگیری از موازی‌ کاری برنامه‌ های دهه ‌فجر افزود: برنامه ‌های دستگاه‌های دولتی باید جذاب و شأن مردم و ملت باشد.

جلیلی حسینی از راه‌اندازی کمیته امور بانوان شورای هماهنگی دهه ‌فجر خبر داد و تصریح کرد: در اجرای برنامه‌ها باید از افراد فعال و متعهد در داخل و خارج استان استفاده و برنامه‌ ها در شهرستان‌ها و روستاها نیز اجرا شود.

وی ادامه داد: گلباران گلزار شهدا در یکی از دو پنج شنبه دهه‌فجر توسط بانوان، تجلیل از بانوان شهید و خانواده‌های شهدا و جانبازان به ویژه شهدای انقلاب، برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های دینی و اخلاقی برای خانواده‌های کارمندان از برنامه ‌های پیشنهادی است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان ‌جنوبی با تأکید بر باشکوه ‌تر شدن بسیج مردمی در حضور برنامه ‌های دهه ‌فجر بیان داشت: برگزاری جشنواره توانمندی‌های عشایر، جشن بزرگ پیروزی، شب شعر با اشعار محلی و اشعار مرتبط با انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی بومی و محلی و برگزاری نشست دختران جوان با زنان مبارز پیرامون نقش بانوان در پیروزی انقلاب توسط آموزش و پرورش از دیگر برنامه‌ ها است.

گسترش سمن های مرتبط با بانوان ضروری است

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان‌جنوبی نیز با بیان اینکه بیش از 40 درصد از جمعیت استان را جوانان تشکیل می ‌دهند که نیمی از این تعداد جوانان خواهر هستند، گفت: برنامه ‌ریزی برای این جمعیت سرنوشت ‌ساز کشور قابل توجه و ضروری است و باید کیفیت و کمیت برنامه‌ ها مدنظر باشد.

جمشید سورگی با تأکید بر اینکه سن جوانان برنامه‌ هایی فرهنگی و اجتماعی متنوعی را می طلبد، افزود: جوانان طیف اصلی و سرنوشت‌ساز جامعه را تشکیل می‌دهند که برای ماندگاری و اقتدار نظام اسلامی باید به آنان توجه ویژه شود.

وی تصریح کرد: دهه فجر یکی از مناسبات مهم و نقطه‌ای برای اتصال جوانان امروز به جوانان دیروز است.

سورگی خاطر نشان کرد: بانوان در تمام دهه ‌ها بیشترین حضور را دارند که برای رسیدگی بیشتر به آن افزایش سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با بانوان ضروری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: باید روز به روز نسبت به برگزاری مراسم دهه فجر تجدید نظر کنیم وبا توجه به مسائل مختلف علمی فرهنگی مسائل را تبیین کنیم.

حبیب الله زارعی افزود: نقش بانوان در پیروزی انقلاب نقش بسیار پررنگی بود و بانوان در تمام مسائل پیشگام با آقایان هستند.

وی با بیان اینکه بانوان سنگربانان جامعه هستند، ادامه داد: تا وقتی اسلام ناب محمدی وجود دارد دشمنی ها و کینه ها نیز کماکان موجود است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: باید روز به روز خود را مسلح تر کرده و برای گسترش فرهنگ اسلامی بکوشیم.

زارعی افزود: خراسان جنوبی از حیث آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در سطح کشور مقام خوبی را دارا است و به لطف خداوند امروز هیچ گونه آسیب اجتماعی در استان وجود ندارد .