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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

محموله دوم واگنهای قطارشهری مشهد بزودی وارد بندرعباس می شود

محموله دوم واگنهای قطارشهری مشهد بزودی وارد بندرعباس می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌بردار قطار شهری مشهد از ورود دومین محموله واگنهای قطار شهری این شهر به بندرعباس خبر داد.

غلام رضا رجب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: کشتی دومین محموله واگن ارسالی از بندر دالیان چین، فردا دوشنبه در بندر عباس پهلو می گیرد.

وی با اشاره به این که در بندرعباس گروهی از سوی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد آماده دریافت واگن‌ها هستند، افزود: محموله دوم همانند محموله اول شامل سه واگن و قطعات است که طی چند روز آینده به این کلانشهر مشهد خواهد رسید.

وی درباره تست تحمل محموله اول واگن‌ها، اظهار داشت: اولین واگن، نیاز به انجام تست ‌تحمل 18هزار کیلومتری دارد و دیگر واگنها تنها مونتاژ و تست‌گرم خواهد شد.

رجب نژاد خاطرنشان کرد: به این دلیل که محموله اول واگن ها نیاز به تست تحمل 18هزار کیلومتر داشت عجله برای انتقال آنها به مشهد زیاد بود اما در محموله دوم به دلیل انجام نشدن تست‌ تحمل عجله‌ای برای ورودشان نیست.

کد مطلب 1233180

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