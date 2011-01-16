امکان احداث دانشگاه های جدید در ساوجبلاغ وجود دارد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: امکان احداث مجتمع دانشگاهی در ساوجبلاغ وجود دارد و باید از ظرفیتهای موجود در این زمینه به بهترین نحو استفاده شود و از آنها بهره مند شویم.

وی ادامه داد: به دنبال وجود این امکان، امکان انتقال بخشی از دانشگاه ها به مجتمع دانشگاهی یادشده و امکان احداث دانشگاه های جدید نیز در ساوجبلاغ وجود دارد که تحقق این امر، بسیاری از مشکلات دانشگاهی را رفع می کند.

این مسئول عنوان کرد: برای برپایی مجتمع دانشگاهی در ساوجبلاغ زمینی اختصاص می یابد و فراهم کردن بخشی از زمینه های مورد نیاز برای برپایی این مجمتع نیز نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط دیگر است.

امکان انتقال بخشی از دانشگاه های تهران به ساوجبلاغ وجد دارد

وی خاطرنشان کرد: همچنین امکان انتقال بخشی از دانشگاه های تهران به ساوجبلاغ وجد دارد و در این خصوص نیز زمین آماده داریم که برای تحقق این انتقال تخصیص می یابد.

فرماندار ساوجبلاغ در خصوص جاده هشتگرد به طالقان نیز اضافه کرد: این جاده به طول 32 کیلومتر ساخته می شود ضمن اینکه برای تسریع در اجرا و تکمیل این پروژه نیازمند تامین اعتبارات کافی و مناسب هستیم که امیدواریم دستگاه ها در این زمینه همکاری مطلوبی داشته باشند.

حدادی افزود: تکمیل این پروژه موجب می شود که دسترسی به طالقان با سهولت بیشتری انجام شود و در این خصوص مشکلات کمتر جاده ای وجود داشته باشد که این امر به نفع ساکنان منطقه و مسافران و گردشگران است.

وی یادآور شد: طالقان از مهمترین مراکز گردشگری استان البرز است و باید همه امکانات لازم برای دسترسی به این منطقه زیبای گردشگری فراهم شود.