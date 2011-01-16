به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان نمایش "هامون‌‌بازها" را با حضور علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، رضا عطاران، شقایق فراهانی، حبیب رضایی، افشین هاشمی، اشکان خطیبی و معصومه رحمانی در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌برد.



رحمانیان این نمایش را از روی مستند "هامون بازان" ساخته مانی حقیقی تولید کرده است. محمد رحمانیان پیش از این قصد داشت در سال 88 و در سال‌روز درگذشت زنده‌یاد خسرو شکیبایی این نمایش را در فرهنگسرای نیاوران به صحنه ببرد که این امر میسر نشد.



"هامون‌بازان" مستندی از حقیقی است که بعد از 18 سال از ساخته‌ شدن "هامون" داریوش مهرجویی ساخته شد. حقیقی برای تکمیل ساخت این فیلم مستند از تمام علاقه‌مندان و حتی کسانی که از این فیلم بیزار بودند خواست تا دلایل علاقه یا تنفر خود را از این فیلم عنوان کنند.



