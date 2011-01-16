محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : پیش از برگزاری قطعه "قصیده" که ترکیبی از موسیقی ایران و گیتار فلامنکو است را در جشنواره ای در شهر اوزنابروک آلمان اجرا کرده بودیم و پس از اینکه مورد توجه قرارگرفت به جشنواره "فلامنکو" که در دو شهر آمستردام و اوترخت برگزار می شود دعوت شدیم و قرار است پس از هر اجرا کارگاه تخصصی درباره ظرفیت های موسیقی ایران برای علاقمندان به این نوع موسیقی که بیشتر از دانشجویان هنر موسیقی هستند نیز برگزار کنیم.

وی در خصوص کم و کیف برگزاری این قطعه گفت : موسیقی ایران و موسیقی اسپانیایی به خصوص گیتار فلامنکو ریشه های مشترک با یکدیگر دارند در واقع موسیقی اسپانیا نوعی از موسیقی اندولسی بوده است که به مرور زمان در اسپانیا رشد کرده است اما خصوصیات این نوع موسیقی کاملا شرقی است به همین دلیل من به اتفاق سینا جهان آبادی نوزانده کمانچه و با همکاری خانم "روزاریو" خواننده بخش موسیقی فلامنکو این قطعه را اجرا می کنیم.

این خواننده موسیقی ایرانی در پاسخ به این سئوال که آیا اصالت های موسیقی ایرانی در این تلفیق حفظ شده است گفت : برگزاری کنسرت های تلفیقی در بین موزیسین های جوان بسیار زیاد شده است که این تلفیق اتفاق خوبی است به شرط اینکه اصالت های موسیقی میهنی حفظ شود به همین دلیل به حفظ و پایداری در ارائه موسیقی ایرانی بسیار معتقدم و سعی کردم قطعه قصیده رنگ و بوی موسیقی اسپانیایی به خود نگیرد؛ برهمین اساس این قطعه را در آواز اصفهان و شوشتری اجرا شده است.

وی در پایان به اشعاری که در اجرای این قطعه به کار رفته اشاره کرد و گفت : خواننده بخش موسیقی اسپانیا اشعار شاعرانی چون خیام و حافظ را ترجمه کرده است به همین دلیل ما هم همین اشعار را برای اجرا انتخاب کردیم تا به یک دستی در اجرای کنسرت دست یابیم.