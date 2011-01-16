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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

داوطلبان 1 هفته فرصت دارند/

امکان ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر از ساعت 16 امروز

امکان ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر از ساعت 16 امروز

ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از ساعت 16 امروز 26 دیماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور امکانپذیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای ثبت نام در آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از ساعت 16 امروز می توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjehs.org مراجعه کنند.

برای ثبت نام در آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور نیز داوطلبان باید از ساعت 14 فردا 27دیماه به همین سایت مراجعه کنند.

دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور نیز از طریق پست و سایت اینترنتی سنجش توزیع می شود. 
 
داوطلبان تا 2 بهمن ماه فرصت دارند دفترچه راهنما و کارت اعتباری کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را تهیه و از طریق سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.
کد مطلب 1233187

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