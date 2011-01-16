به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد ساخت کارگاهی به مساحت 400 متر مربع از مدتی پیش آغاز کرده که به زودی و پیش از دهه مبارک فجر گشایش می‌یابد. این اقدام بنیاد رودکی در راستای خدمات کارگاهی به گروههای متقاضی هنری و مبتنی بر استاندارد روز صورت گرفته است.

کارگاه دکور بنیاد فرهنگی هنری رودکی واقع در ضلع شرقی پارکینگ تالار وحدت (جنب تالار فردوسی) است که مدیریت هنری آن بر عهده سیامک احصایی از طراحان صحنه و لباس سینما و تئاتر ایران است. این کارگاه به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود و آمادگی ارائه سرویس به گروههای متقاضی هنری را دارد.