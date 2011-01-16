  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

کارگاه دکور "رودکی" افتتاح می‌شود

کارگاه دکور "رودکی" افتتاح می‌شود

کارگاه دکور بنیاد فرهنگی هنری رودکی شامل کارگاه خیاطی، نقاشی، مونتاژ و ساخت دکور به زودی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد ساخت کارگاهی به مساحت 400 متر مربع از مدتی پیش آغاز کرده که به زودی و پیش از دهه مبارک فجر گشایش می‌یابد. این اقدام بنیاد رودکی در راستای خدمات کارگاهی به گروههای متقاضی هنری و مبتنی بر استاندارد روز صورت گرفته است.

کارگاه دکور بنیاد فرهنگی هنری رودکی واقع در ضلع شرقی پارکینگ تالار وحدت (جنب تالار فردوسی) است که مدیریت هنری آن بر عهده سیامک احصایی از طراحان صحنه و لباس سینما و تئاتر ایران است. این کارگاه به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود و آمادگی ارائه سرویس به گروههای متقاضی هنری را دارد.

کد مطلب 1233188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها