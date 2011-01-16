نفرات برتر کنکور و المپیاد علمی قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جلسه شورای اداری استان قم که شامگاه شنبه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، از نفرات برتر کنکور سال جاری و همچنین نفرات برتر المپیادهای علمی قم با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه نقدی 150 هزار تومانی تجلیل و قدردانی شدند.



بر پایه این گزارش، خانم صدری رتبه 17 در رشته هنر ، خانم رحتمی رتبه 12 در رشته هنر ، خانم حیدری رتبه 17 در رشته هنر، خانم کلائی رتبه هفت در رشته علوم انسانی و خانم کفاش رتبه هفت در رشته علوم انسانی در این جلسه تجلیل شدند.



آقای ضیائی رتبه 21 الهیات و معارف ، خانم جعفری رتبه 38 زبان و ادبیات فارسی، سعید مرادی رتبه 12 در رشته فیزیک، آقای علیپور رتبه 6 در رشته فیزیک و راستگردانی رتبه 6 در رشته ریاضی از جلمه نفرات برتر در المپیاد علمی دانشجویی سراسر کشور هستند.



شایان ذکر است در جلسه شورای اداری قم از کمیته امداد امام خمینی‌(ره) ، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای قم‌، دانشگاه علوم پزشکی قم‌، آموزش و پرورش‌، سازمان کار و گروه اجتماعی‌، جهاد کشاورزی‌، حمل و نقل پایانه‌ها‌، تعاون و مسکن شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه هایی که توانستند بیش از سهمیه خود در ایجاد اشتغال زایی استان نام برده شد.



همچنین در این جلسه از مدیرکل نهضت سوادآموزی قم به دلیل کسب رتبه دوم در عملکرد سال 88، مدیرعامل شرکت تولید برق قم به دلیل کسب مقام نخست در آمادگی تولید برق در تابستان 88، رئیس سازمان بازرگانی قم به دلیل کسب مقام دوم حوزه پژوهش در جشنواره پژوهشی وزارت بازرگانی و مدیریت شعب بانک کشاورزی قم به دلیل کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی مدیریت‌های بانک در سراسر کشور قدردانی شد.