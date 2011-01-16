رایزن فرهنگی ایران با رئیس "مجمع علمای مسلمین" دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در ادامه رایزنیهایی که در پی بروز مسائل پیش آمده پیرامون تشیع و پیروان آن در مالزی و اظهار مطالب بی اساس و موهن نسبت به مکتب تشیع و انتشار آن در بعض رسانه های مالزی صورت گرفت انجام شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در این دیداربر اهمیت پیگیری و کنترل انتشار مطالبی که خلاف حقیقت است و با اصول مکتب تشیع و سیره اهل البیت(ع) سنخیتی ندارد و متضاد با دیدگاههای مذهبی می باشد تاکید کرد.

وی گفت: انتظار پیروان مذهب تشیع در همه کشورهای اسلامی از علما، اساتید و روشنفکران مالزی این است که نسبت به این رویه ناصواب واکنش نشان داده و روشنگری کنند و این قبیل اقدامات و اتهامات تفرقه افکنانه را رد کنند زیرا چنین اقداماتی اتحاد مسلمانان را مخدوش کرده و به موضوع " تقریب مذاهب اسلامی" که از ضروریات امروز مسلمین و جوامع اسلامی می باشد ضربه وارد می کند.

حجت الاسلام واحدی در ادامه گفت: مبانی کلامی متکلمین، علما و فقهای بزرگ شیعه نسبت به مذاهب اسلامی روشن است و انتشار مطالب کذب و بی اساس در رابطه با اعتقاد شیعیان درباره برادران مسلمان سایر مذاهب اسلامی ناشی از جهل و بی اطلاعی و یا تجاهل گوینده می باشد.

وی افزود : نظررهبران فکری مکتب تشیع در سایر مطالب بی اساس منتسب به این مذهب نیز امری است که برعلمای مذاهب اسلامی و انسانهای آگاه و مطلع پوشیده نیست و متاسفانه این قبیل جعلیات، نفاق و تفرقه میان مسلمانان را موجب می شود.

رئیس تجمع علمای مسلمین در جنوب شرق آسیا، منشاء حرکتهای تفرقه افکنانه بین مسلمین را دخالت استکبار جهانی دانست که برخلاف دیدگاه مسلمانان مالزی است.

شیخ عبدالغنی شمس الدین افزود: چهارمذهب امامیه، زیدیه، اباضیه و ظاهریه در میان مسلمانان رسمیت دارند و حقی در تکفیر و اهانت به آنها نیست.

وی در ادامه این دیداربه ضرورت گفتگو و تبادل آراء میان مسلمانان اشاره کرد که موجب درک صحیح دینی را فراهم خواهد کرد و افزود: اصلاح رویه و تغییر دیدگاههای ناصحیح واجب دینی و ضروری است.

شمس الدین در ادامه گفت : ایران کشوری است که در این خصوص موفق بوده و علمای ایران برخلاف مالزی از نفوذ و قدرت لازم در میان مردم برخوردارند.

شیخ عبدالغنی شمس الدین هدف استعمار در محجور نمودن ایران را تخریب وجهه این کشور دانست و برحمایت علمای مسلمان مالزی از ایران به منظور تقویت اسلام و مسلمین در جهان تاکید کرد.

در ادامه این دیداررایزن فرهنگی کشورمان گفت: با توجه به مسائل اخیر و پیرو پیشنهاد مطرح شده با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب آیت الله تسخیری درخصوص ایجاد سازمانی مردمی (NGO) جهت ترویج فرهنگ تقریب مذاهب در مالزی، ضرورت همکاری و هماهنگی و تشریک مساعی برای ایجاد این سازمان از هر زمان دیگر بیشتر است.

رئیس تجمع علمای مسلمین آمادگی خود را برای همکاری در این رابطه اعلام کرد و حمایت از همه مسلمانان در هر مذهب و گروهی را ضروری دانست.