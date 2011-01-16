قطر واسطه فروش گاز به کشورهای خلیج فارس/ اولتیماتوم نفتی در انتظار خارجیها

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام ایران به 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، گفت: یکی از دلایل کاهش تولید نفت رعایت نظام سهمیه بندی سازمان اوپک از سوی ایران بوده و کاهش صادرات نفت خام ایران به هیچوجه صحت ندارد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر مذاکرات با طرف هندی برای توافق بر روی نحوه دریافت پول فروش نفت در حال انجام است، تصریح کرد: ‌مذاکرات نفتی در چنین سطحی قطعاً زمان بر خواهد بود اما پیش بینی می‌شود به زودی توافق نهایی بین دو کشور حاصل شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون هند تحت فشار مستقیم آمریکا برای واردات نفت از ایران قرار دارد، بیان کرد: مشکلات به وجود آمده با هند اعمال برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای جابجایی پول نفت بین بانکها بوده که به زودی یک روش جدید این مشکل هم مرتفع می‌شود.

اروپا برای خرید گاز ایران فرصت سوزی نکند

این مقام مسئول در خصوص صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی، اظهار داشت: هم اکنون ایران هیچ گونه صادرات گازی به کشورهای اروپا ندارد اما قطعاً با وجود دومین ذخایر بزرگ جهان در ایران حفظ امنیت تامین گاز اکثر کشورهای اروپایی به ایران بستگی دارد.

وی با یادآوری اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون واردات گاز طبیعی از ایران امنیت تامین گاز خود را در بلند مدت حفظ کند، بیان کرد: ایران هیچگونه دغدغه‌ای برای فروش و صادرات گاز ندارد و حتی اعمال محدودیت‌های بین‌المللی هم نمی‌تواند مانع صادرات این حامل انرژی به کشورهای متقاضی شود.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی 30 درصد از انرژی مورد نیاز کشورهای اروپایی از محل منابع زغال سنگ تامین می‌شود، تاکید کرد: زغال سنگ یک سوخت زیست محیطی نیست، برهمین اساس کشورهای اروپایی برای واردات گاز طبیعی برنامه‌ ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند.

میرکاظمی از ادامه مذاکرات ایران به برخی از شرکت‌های خصوصی اروپا برای فروش گاز با وجود افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد: کشورهای اروپایی نباید برای خرید گاز از ایران فرصت‌سوزی کنند.

مذاکره اوپک و اتحادیه اروپا برای افزایش تقاضای جهانی نفت

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 85 میلیون بشکه تقاضا در سراسر جهان برای دریافت نفت خام وجود دارد، گفت: اگر رکود اقتصادی ایجاد نمی‌شد قطعاً میزان تقاضا برای واردات و خرید طلای سیاه توسط مصرف کنندگان افزایش می‌یافت.

وزیر نفت با اعلام اینکه براساس پیش‌بینی های انجام شده میزان تقاضای جهانی نفت در سال 2011 میلادی به 8/85 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: از سوی دیگر در سال جاری میلادی برای رشد اقتصاد جهانی نرخ 8/3 درصدی تعیین شده که با این میزان رشد و توسعه اقتصاد جهانی قطعاً‌ تقاضا برای واردات نفت افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان اوپک با اشاره به پایبندی کشورهای عضو اوپک به نظام سهمیه بندی نفت، اظهار داشت: ایران نیز همچون سایر کشورهای اوپک به تمام تعهدات خود در قبال نظام سهمیه بندی پایبند بوده است.

این مقام مسئول از انجام مذاکرات بین اوپک و اتحادیه اروپا برای افزایش تقاضای جهانی نفت خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر مالیاتی که توسط کشورهای عضو گروه هفت از واردات نفت دریافت می شود بیش از کل درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک است که در مذاکرات اخیر از کشورهای اروپایی برای تحریک تقاضای جهانی و کاهش تعرفه‌های مالیاتی واردات نفت مذاکرات متعددی انجام شده است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه حفظ امنیت سرمایه گذاری در کشورهای تولید کننده نفت در گروی افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر روند قیمت نفت نسبت به 40 سال گذشته با توجه به تضعیف ارزش دلار و کاهش قدرت خرید تولید کنندگان بالا به نظر نمی‌رسد.

جلسه فوق العاده اوپک با نفت 120 دلاری هم برگزار نمی‌شود

به گزارش مهر، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون هر یک اونس طلا در بازارهای جهانی بیش از یک هزار و 422 ارزش دارد، بیان کرد: افزایش قیمت طلا هم یکی از دلایل کاهش ارزش و تضعیف دلار در مبادلات جهانی است.

وی قیمت واقعی فروش هر بشکه نفت خام را حدود 8/11 دلار عنوان کرد و افزود:‌ حتی با افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از 100دلار جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از اعضای اوپک درخواستی برای برگزاری جلسات فوق‌العاده مطرح نکرده‌اند و حتی پیش بینی می‌شود با افزایش قیمت نفت به بیش از 120 دلار هم نیاز به برگزاری اجلاس فوق‌العاده نباشد.

میرکاظمی با اشاره به نیاز 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه پنم توسعه یکی از راهکارهای وزارت نفت برای این اعتبارات را متنوع سازی ابزارهای مالی و اعتباری اعلام کرد و افزود:‌ ایجاد صندوق های انرژی (فاند انرژی)، انتشار اوراق ارزی و ریالی، جذب منابع خارجی از محل قراردادهای بیع متقابل فاینانس و ارایه طرح جدید فاینانس مستقیم از مهمترین طرح‌های مالی وزارت نفت به شمار می رود.

وزیر نفت با اعلام اینکه اخیراً به تمامی پیمانکاران صنعت نفت این اختیار داده شده که با مذاکره با شرکت‌های داخل یو خارجی امکان فاینانس مستقیم برای طرح‌های صنعت نفت را فراهم کنند اعلام کرد: همچنین با تاسیس بانک نفت امکان ورود سرمایه های خارجی شرکت‌های داخلی به این بانک برای تامین منابع مالی فراهم شود.

قطر واسطه فروش گاز ایران به کشورهای خلیج فارس

میرکاظمی در ادامه با تائید گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر مذاکرات ایران و قطر برای صادرات گاز به این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس، بیان کرد: در حال حاضر به جز قطر تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس فاقد ذخایر عظیم گاز طبیعی هستند، این در حالی است که این کشورها به دنبال استفاده از گاز به عنوان یک سوخت زیست محیطی هستند.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با قطر و پیشنهاد این کشور برای صادرات گاز ایران به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید گاز ایران از میدان پارس جنوبی 550 میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد که امکان صادرات بخشی از این گاز به همسایگان جنوبی حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

اوپک افزایش ذخایر نفت ونزوئلا را قبول ندارد

میرکاظمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام عراق و ونزوئلا، توضیح داد: برخی از کشورهای عضو اوپک فرآورده‌هایی را تحت عنوان ذخایر نفت خام به اوپک معرفی می‌کنند که سازمان اوپک هم وجود این ذخایر را رد کرده است.

وی با اعلام اینکه اطلاعی از افزایش ذخایر نفت عراق ندارم، اظهار داشت: در حال حاضر کارگروهی در ایران ایجاد شده که قرار است این کارگروه اطلاعات دقیق میادین نفت و گاز ایران را مورد محاسبه قرار دهد و به عبارت دیگر، یک بازبینی مجدد در حجم ذخایر نفت، گاز و مایعات گاز ایران انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به کشف 6 تا 7 میدان جدید گاز در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش ذخایر نفت کشورها باید مطابق با منطق بین‌المللی اعلام شود.

اولتیماتوم نفتی ایران در انتظار تعلل شرکتهای خارجی

وزیر نفت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تعلل شرکت‌های مالزیایی و چینی در طرح توسعه میادین نفت و گاز ایران بیان کرد: هیچ نوع محدودیتی ایران برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ندارد و حتی برخی از شرکت‌های خارجی سالهاست که با ایران در بخش‌های مختلف همکاری می کنند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه برخی از شرکتهای اروپایی توسعه فازهای پارس جنوبی را 7 تا 8 سال معطل گذاشته بودند، ادامه داد: برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز پارس جنوبی گذشت زمان خیلی مهم است، برهمین اساس توسعه پروژه‌های این میدان به پیمانکاران داخلی واگذار شد.

رئیس اوپک با اعلام اینکه سیاست ایران همکاری با شرکتهای خارجی است اما در صورت تعلل اولتیماتوم به آنها داده خواهد شد، تاکید کرد: در حال حاضر حتی یک میان نفتی معطل مانده وجود ندارد و دلیل تاخیر در توسعه برخی از میادین نفت و گاز مذاکره با شرکت‌های خارجی برای نهایی کردن اجزای قراردادی این پروژه‌ها است.