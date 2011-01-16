به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور صبح یکشنبه در حاشیه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی قم در جمع خبرنگاران با اشاره به جمعیت قابل توجه قالیبافان استان و جایگاه ویژه‌ای که قم در صادرات فرش به سایر کشورها دارد، بیان داشت: با تسهیلاتی که از سوی دولت در نظر گرفته شده، از این پس کلیه قالیبافان قمی تحت پوشش بیمه کامل کارگری قرار خواهند گرفت و مطمئنا ارائه این تسهیلات برای قالیبافان دلگرم کننده خواهد بود.



وی با بیان این که تا پیش از این حق بیمه قالیبافان نصف حق بیمه کارگری بود، اظهار داشت: این حق بیمه به صورت 14 درصدی پرداخت می‌شد، که هفت درصد آن سهم قالیباف و هفت درصد مابقی، سهم دولت بود.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم تصریح کرد: اخیرا با ارائه تسهیلات جدید و حمایت‌های درنظر گرفته شده برای این قشر صنعتگر، حق بیمه قالیبافان به 27 درصد افزایش پیدا کرده و سهم دولت از 7 به 20درصد افزایش یافته است.



عالیپور در ادامه بیان داشت: تا پیش از این برای قالیبافان دفترچه درمانی صادر نمی‌شد و فقط از خدمات بازنشستگی، بازماندگی و از کارافتادگی با 50 درصد حقوق مصوب برخوردار می‌شدند ولی با افزایش حق بیمه این قشر از تمامی مزایای بیمه از جمله دفترچه درمانی نیز برخوردار خواهند شد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: : استان قم اولین استانی است که این طرح در آن اجرا می‌شود و امیدواریم که به زودی بافندگان سایر استان‌های کشور نیز تحت پوشش این چتر حمایتی دولت قرار گیرند و خدمات کامل بیمه کارگری بهره‌مند شوند.

