نیروهای توانمند زنجانی مقیم خارج باید شناسایی و معرفی شوند

علی اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه استاندار هر استان رئیس شورای امور ایرانیان خارج از کشور در آن استان و معاونین برنامه ریزی استانداران دبیر این شورا هستند خاطر نشان کرد: در استان زنجان نیز تا کنون چندین جلسه در این رابطه تشکیل شده و تهیه یک بانک اطلاعاتی منسجم از نیروهای توانمند زنجانی مقیم خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است.

اسماعیل پور شناسایی ظرفیت های انسانی توانمند هر استان در یک بانک اطلاعاتی را اولین اقدام در هر استان دانست و تاکید کرد: در این راستا استاندار زنجان پیگیر این موضوع در سطح ملی و فراملی هستند و همایشی نیز با عنوان زنجانی های مقیم خارج از استان که می تواند زمینه شناسایی استعدادها در خارج از کشور نیز باشد، برگزار شد.

وی اظهار داشت: اصحاب رسانه و مطبوعات می تواند با مراجعه به نماینده عالی دولت در استان خود نسبت به شناسایی نیروها و ظرفیت های استان خود که در خارج از کشور زندگی می کنند اقدام کرده و آنها را به عنوان الگویی برای جوانان معرفی کنند.

کلاس های آموزشی تخصصی برای خبرنگاران زنجان برگزار می شود

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تاکید بر لزوم آموزش و ارتقای سطح معرفت عمومی و آشنایی خبرنگاران با حوزه تخصصی خود گفت: در تاشیم تا کلاس های آموزشی را با حضور اساتید مجرب رشته های مختلف برای خبرنگاران استان زنجان برگزار کنیم که در این راستا شناسایی خبرنگاران صورت گرفته و مکاتبات لازم با تهران انجام شده است.

اسماعیل پور رمز موفقیت یک خبرنگار را ارتقای معرفت و آشنایی او تخصصی با حوزه کاری خود دانست و افزود: تلاش ما برگزاری کلاس ها در اولین زمان ممکن است و تا شش ماه اول سال آینده این کلاس ها برگزار خواهد شد.

انجام کارهای فرهنگی نوعی سرمایه گذاری است نه صرف هزینه!

وی با تاکید بر اینکه انجام کارهای فرهنگی هزینه نبوده بلکه نوعی سرمایه گذاری است، تصریح کرد: اگر همایشی با عنوان شورای ایرانیان خارج از کشور برگزار شده و در آن با تعدای از ظرفیت های انسانی توانمند و نیروهای تخصصی آشنا شویم و از ظرفیت های آنان درکشور استفاده کنیم نوعی سرمایه گذاری است نه صرف هزینه.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: در حال حاضر به دلیل حجم وسیع تبلیغات رسانه های غربی بر علیه کشور و تبلیغ عدم رعایت حقوق بشر در ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای تصوری نادرست از کشور هستند اما با حضور در ایران و در چنین همایشهایی نگرانی آنان برطرف شده و مشاهده جو آرام ایران تبلیغات منفی دشمنان را خنثی می کند.

اسماعیل پور ادامه داد: در حال حاضر 230 سایت بر علیه هدفمند شدن یارانه ها تبلیغ می کنند در حالیکه ظرفیت رسانه های ما در اندازه مقابله با آنها نیست اما خوشبختانه به دلیل برخورداری مردم از بصیرت عمومی، دشمنان نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست یابند.

وی گفت: صاحبنظران ایرانی بسیاری در علوم و فنون مختلف در خارج از کشور وجود دارند و این همایش ها می تواند زمینه کشف این نیروها و ظرفیت ها باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به انجام عمل جراحی سرطان سینه پروفسور کشت گر در مشهد بدون قطع عضو اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر جراحی این نوع سرطان با برداشتن عضو وابسته صورت می گیرد اما پروفسور "کشت گر" که یک جراح ایرانی مقیم خارج است توانست این عمل را بدون برداشتن عضو انجام دهد و این افتخار بزرگی برای همه ایرانیان است.

نشست تخصصی نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور نتیج مثبت بسیاری دارد

اسماعیل پور نشست تخصصی نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نکات مثبت و راهگشایی در این همایش نصیب اصحاب رسانه از سراسر ایران شد و آنان توانستند اطلاعاتی از فضای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به دست آورند تا بتوانند در ارتقای سطح روابط خود با ایرانیان مقیم خارج استفاده کنند.