جزیره کیش میزبان سومین جشنواره تجسمی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان البرز، ایلام، بوشهر، سمنان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان، گیلان، خراسان جنوبی، هرمزگان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، البرز، فارس، قزوین، گلستان و یزد میزبان برگزاری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هستند.

همچنین علاوه بر نمایش آثار، در برخی استان‌ها کارگاه‌های عملی رشته نقاشی در برخی استان‌ها برگزار می‌شود. دومین دوره از برگزاری جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در پنج استان کشور برگزار شده بود که امسال تعداد 17 استان به آن افزوده شده‌است.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، سفال و سرامیک و خوشنویسی به صورت رقابتی برگزار می شود و هنر خیالی نگاری، هنر جدید و همایش علمی دیگر برنامه‌های جشنواره است.