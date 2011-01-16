اجرای طرح ملی آموزش محیط یار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: پیرو امضاء تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و تدوین راهکارهای اجرایی برای ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی با استفاده از قشر دانش آموزی در خانواده طرح محیط یار با مشارکت مربیان پرورشی مدارس نواحی پنجگانه تبریز برگزار می شود.
رئیسی هدف از اجرای این طرح ملی را، آموزش و اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی به دانش آموزان و انتقال پیام های زیست محیطی به درون خانه و خانواده، تغییر فرهنگ و الگوی مصرف در مدرسه و خانه، افزایش احساس مسئولیت و جلب مشارکت دانش آموزان اعلام کرده و اضافه کرد: فاز اول طرح در 10 استان کشور اجرا و سپس به تمام استانها تعمیم داده خواهد شد .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از همکاری همه جانبه آموزش و پرورش استان در اجرای مفاد تفاهم نامه همکاریهای زیست محیطی اضافه کرد: به پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار از فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست با اهداء لوح و تندیس با امضای استاندار محترم تجلیل خواهد شد .
همایش و مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار روز چهارشنبه 29 دی ماه از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مجتمع رفاهی پتروشیمی برگزار خواهد شد.
عملکرد کارگروه کاهش آلودگی هوای تبریز بررسی می شود
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی از بررسی عملکرد کارگروه کاهش آلودگی هوای تبریز خبر داد و گفت: برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در فصل محیط زیست، وظایف و برنامه های مختلفی را در جهت کاهش و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها مشخص کرده بود که اجرای برنامه های مذکور برابر طرح جامع کاهش آلودگی هوا در حیطه اختیار دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی و عمومی کلانشهرها نهاده شده است.
رئیسی فرا رسیدن هفته هوای پاک را فرصتی مناسب برای نقد و بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه آلودگی هوا دانست و اضافه کرد: پس از اخذ عملکرد سازمانهای مختلف، یک تیم کارشناسی گزارش و برنامه های ارسالی را تحلیل و مقرر شد با تشکیل کمیته کاهش آلودگی هوا در مورخه 28 ماه جاری نسبت به تحلیل و ارائه گزارش عملکرد کارگروه در برنامه چهارم با حضور معاون استاندار اقدام شود.
بیوک رئیسی، محور فعالیت های دستگاههای مسئول در کاهش آلودگی هوا را طرح جامع مصوب سال 81 عنوان کرده و اضافه کرد: با تغییر الگوهای آلایندگی شهر و مطالعات تکمیلی ، طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریزر باز بینی و مجددا در سال 88 در 17 ماده و 33 پروژه به تصویب رسید.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در مجموع عملکرد کارگروه استان را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرده و افزود: در بحث آلودگی هوا نسبت به کلانشهرهای کشور از شرایط بهتری برخوردار هستیم .
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