اجرای طرح ملی آموزش محیط یار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت : پیرو امضاء تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و تدوین راهکارهای اجرایی برای ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی با استفاده از قشر دانش آموزی در خانواده طرح محیط یار با مشارکت مربیان پرورشی مدارس نواحی پنجگانه تبریز برگزار می شود .

رئیسی هدف از اجرای این طرح ملی را، آموزش و اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی به دانش آموزان و انتقال پیام های زیست محیطی به درون خانه و خانواده، تغییر فرهنگ و الگوی مصرف در مدرسه و خانه، افزایش احساس مسئولیت و جلب مشارکت دانش آموزان اعلام کرده و اضافه کرد : فاز اول طرح در 10 استان کشور اجرا و سپس به تمام استانها تعمیم داده خواهد شد .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از همکاری همه جانبه آموزش و پرورش استان در اجرای مفاد تفاهم نامه همکاریهای زیست محیطی اضافه کرد : به پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار از فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست با اهداء لوح و تندیس با امضای استاندار محترم تجلیل خواهد شد .

همایش و مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار روز چهارشنبه 29 دی ماه از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مجتمع رفاهی پتروشیمی برگزار خواهد شد .

عملکرد کارگروه کاهش آلودگی هوای تبریز بررسی می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی از بررسی عملکرد کارگروه کاهش آلودگی هوای تبریز خبر داد و گفت : برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در فصل محیط زیست، وظایف و برنامه های مختلفی را در جهت کاهش و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها مشخص کرده بود که اجرای برنامه های مذکور برابر طرح جامع کاهش آلودگی هوا در حیطه اختیار دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی و عمومی کلانشهرها نهاده شده است .

رئیسی فرا رسیدن هفته هوای پاک را فرصتی مناسب برای نقد و بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه آلودگی هوا دانست و اضافه کرد : پس از اخذ عملکرد سازمانهای مختلف، یک تیم کارشناسی گزارش و برنامه های ارسالی را تحلیل و مقرر شد با تشکیل کمیته کاهش آلودگی هوا در مورخه 28 ماه جاری نسبت به تحلیل و ارائه گزارش عملکرد کارگروه در برنامه چهارم با حضور معاون استاندار اقدام شود .

بیوک رئیسی، محور فعالیت های دستگاههای مسئول در کاهش آلودگی هوا را طرح جامع مصوب سال 81 عنوان کرده و اضافه کرد : با تغییر الگوهای آلایندگی شهر و مطالعات تکمیلی ، طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریزر باز بینی و مجددا در سال 88 در 17 ماده و 33 پروژه به تصویب رسید .