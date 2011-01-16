یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مازندران تسریع یابد

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی و احداث و ترمیم کانال‌های آبرسانی تاکید کرد.

ویبا بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی منطقه توجه ویژه به کشاورزان است، گفت: باید رفع محرومیت، توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی را به عنوان سه فاکتور سرمایه‌گذاری مد نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت کشاورزی، در زمینه اقتصادی باید به صورت ویژه‌تری به این حوزه توجه شود.

نجف ‌نژاد افزود: آن چه در این بخش زمینه ساز رونق خواهد شد، توجه ویژه به احداث سد و کانال و همچنین یکپارچه‌سازی اراضی است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر مشکل دیگر کشاورزان ما معضل فروش محصولات به قیمت عادلانه بود که باید دولت تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی بدهد.

نجف نژاد گفت: صنعت یکی از بخش‌های اصلی برای ایجاد اشتغال پایدار است، اما متأسفانه استان مازندران به مدت 25 سال از صنعت محروم بوده است.

وی افزود: اگرچه این محرومیت در دولت آقای احمدی‌نژاد برداشته شده است، اما اکنون به دلیل عقب ماندگی صنعتی در مازندران نباید نگاهی متوازن به صنعت در این استان به نسبت دیگر استان‌ها داشته باشیم.

وی تأکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به صنعت در مازندران شود تا ما نیز شاهد توسعه صنعتی در استان باشیم.

نجف‌ نژاد به فضای سبز و طبیعت زیبای مازندران اشاره کرد و گفت: طبیعت مازندران و همچنین کوه و دریا جاذبه‌های گردشگری مازندران هستند که تاکنون آن گونه که باید نتوانسته‌ایم از آنها برای ایجاد اشتغال پایدار بهره ببریم.