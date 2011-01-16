به گزارش خبرگزاری مهر، این داستان‌نویس درباره چهارمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) گفت: برگزاری این قبیل جشنواره‌ها و جوایز موجب توجه مضاعف به اسناد و وقایع دفاع مقدس است و چنانچه این اسناد در قالب داستان بازپرداخت شوند، می‌تواند روایتی منحصر به فرد و خواندنی از جنگ هشت ساله به دست دهند.

نظری افزود: بهره جستن از شیوه‌ها و روشهای علمی در فعالیتهای مرتبط با دفاع مقدس و تطابق دادن آنها با شرایط روز کشور می‌تواند موجب بسط و گسترش این گونه ادبی شود.

این پژوهشگر با ضروری دانستن آسیب‌شناسی ادبیات دفاع مقدس تصریح کرد: اساساً حوزه آسیب‌شناسیهای ادبی به دلیل ماهیت و سرشت تحقیقی و تحلیلی، نیازمند دقت نظر و صرف وقت زیادی است؛ اما این مساله نباید موجب بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن شود.

نظری اظهار داشت: ارزش و بهای هر جایزه‌ای منوط به اهدافی است که پی‌گیری می‌کند و جایزه یوسف از این جهت که درصدد تحقق بخشیدن به چشم‌اندازهای خوبی است، جایزه ارزشمندی به شمار می‌آید.

نویسنده کتاب در دست انتشار "تحلیل انتقادی گفتمان خاطرات طنز مکتوب رزمندگان" همچنین یادآور شد: پژوهشگران ما می‌توانند برای پرهیز از اتلاف سرمایه و هزینه از تجربیات جهانی نویسندگان حوزه ادبیات جنگ و مقاومت استفاده کنند.

وی در ادامه داشتن برنامه‌ریزی بلند مدت و تبیین استراتژی روشن را مشخصه بارز جوایز کارآمد دانست و گفت: به گمان من اگر جشنواره‌ای با سمینارهای تخصصی و ارائه مقالات علمی و آکادمیک همراه نباشد، نوعی نقض غرض است و به طور قطع نمی‌تواند تاثیر ماندگاری بر حوزه فرهنگ بگذارد.

چهارمین مسابقه سراسری "داستان کوتاه دفاع مقدس" (جایزه ادبی یوسف) به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

