برخورداری بیش از 10 هزار کارگر از بیمه بیکاری در استان البرز

میر احد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام مطلب گفت : در این راستا تعداد 821 مقرری بگیر در این استان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شدند.

وی افزود: برای کاهش جمعیت مقرری بگیران و فراهم آوردن زمینه اشتغال مجدد آنها 31 نفر از مقرری بگیران به نهضت سواد آموزی و تعداد 687 نفر از مقرری بگیران نیز مجدداً مشغول به کار شدند.

این مسئول اظهار داشت: حفظ و ایجاد اشتغال پایدار یکی از اولویتهای مهم اداره کل کار وامور اجتماعی استان البرز به شمار می رود.

حسینی تصریح کرد: در این راستا 9 هزار و 702 نفر که واجد شرایط بیمه بیکاری بودند به تامین اجتماعی معرفی شدند که نسبت به مدت مشابه گذشته 5 درصد تغییر یافته است.

مدیر کل کار وامور اجتماعی استان البرز تعداد کل مقرری بگیران را 20 هزار و 746 نفر عنوان کرد و گفت: این میزان آمار نسبت به مدت مشابه گذشته 22 درصد کاهش داشته است.



