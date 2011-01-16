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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

حسینی:

برخورداری بیش از 10 هزار کارگر از بیمه بیکاری در استان البرز

برخورداری بیش از 10 هزار کارگر از بیمه بیکاری در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار وامور اجتماعی گفت: طی 8 ماهه اول سال جاری تعداد 10 هزار و 454 کارگر در استان البرز از بیمه بیکاری برخوردار شدند.

میر احد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام مطلب گفت : در این راستا تعداد 821 مقرری بگیر در این استان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شدند.
 
وی افزود: برای کاهش جمعیت مقرری بگیران و فراهم آوردن زمینه اشتغال مجدد آنها 31 نفر از مقرری بگیران به نهضت سواد آموزی و تعداد 687 نفر از مقرری بگیران نیز مجدداً مشغول به کار شدند.
 
این مسئول اظهار داشت: حفظ و ایجاد اشتغال پایدار یکی از اولویتهای مهم اداره کل کار وامور اجتماعی استان البرز به شمار می رود.
 
حسینی تصریح کرد: در این راستا 9 هزار و 702 نفر که واجد شرایط بیمه بیکاری بودند به  تامین اجتماعی معرفی شدند که نسبت به مدت مشابه گذشته 5 درصد تغییر یافته است.
 
مدیر کل کار وامور اجتماعی استان البرز تعداد کل مقرری بگیران را 20 هزار و 746 نفر عنوان کرد و گفت: این میزان آمار نسبت به مدت مشابه گذشته 22 درصد کاهش داشته است.
  
 
کد مطلب 1233226

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