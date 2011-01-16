به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام بنیار مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین امروز در نشستی خبری از عرضه اوراق مشارکت برای پروژه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به میزان 150 میلیارد تومان خبرداد.

وی با بیان اینکه اوراق مشارکت بر اساس عقد مشارکت یکی از عقود اسلامی است و ایران اولین اوراق مشارکت را در دنیا بر اساس اصول اسلامی منتشر کرده است، تصریح کرد: اوراق مشارکت شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برای جایگزینی 40 هزار خودروی فرسوده منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اوراق در یک مرحله طی 5 روز کاری منتشر خواهد شد، افزود: پرداخت سود به صورت علی الحساب با نرخ 17درصد است که پس از پایان دوره 4 ساله امین اوراق سود را محاسبه کرده و مابه التفاوت پرداخت می شود.

آرام بنیار با تاکید بر اینکه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو اولین شرکت تعاونی است که اقدام به انتشار اوراق مشارکت می کند، افزود: این اوراق با هماهنگی بورس و بانک مرکزی با ضمانت بانک تجارت انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: جایگزینی 40 هزار خودروی فرسوده طی 4 تا حداکثر 6 ماه عملیاتی خواهد شد، در مرحله اول اوراق مشارکت خودروهای فرسوده در بانک تجارت و ظرف یک ماه در فرابورس منتشر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین همچنین از انتشار اوراق مشارکت پروژه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به مبلغ 100 میلیارد تومان در دو مرحله خبرداد و افزود: در مرحله اول 20 میلیارد تومان و در مرحله دوم 80 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اوراق اولین اوراق یک شرکت بورسی است که در فرابورس منتشر خواهد شد، تصریح کرد: نرخ سود علی الحساب این اوراق 17 درصد با عاملیت بانک صادرات و ضمانت بانک پارسیان است که روز سه شنبه هفته جاری از طریق فرابورس عرضه می شود.